Een opvallend moment bij SC Heereveen - AZ zondagmiddag. Bij de Alkmaarders gaat het regelmatig om Kees Smit en zijn grote voetbaltalent, maar de middenvelder verloor in Friesland zijn zelfbeheersing. Scheidsrechter Allard Lindhout liet het voorval echter onbestraft.

AZ kwam voor rust al 2-0 achter na doelpunten van Dylan Vente en uitblinker Joris van Overeem. Het moment rond Smit gebeurde echter aan het begin van de tweede helft. De Jong Oranje-international ging op het middenveld het duel aan met Luuk Brouwers. Na wat geduw en getrek tussen de beide voetballers sloeg echter de vlam in de pan en kon Smit zich niet meer beheersen.

Bij de keel grijpen

Het toptalent van AZ wilde opstaan, maar dit lukte niet goed. Dat vond Smit de schuld van Brouwers en hij pakte de aanvoerder van Heerenveen daarop even bij de keel. Dit gebeurde in de rug van scheidsrechter Lindhout en dus werd hij op de situatie geattendeerd door de spelers en zijn assistenten. Brouwers bleef met zijn handen voor het gezicht op de grond liggen en ook Heerenveen-coach Robin Veldman schreeuwde om een kaart voor Smit.

Dat gebeurde echter niet. Lindhout hield de kaarten op zak, ten ongenoegen van de Heerenveen-spelers. Sam Kersten gaf Smit een duw, maar de middenvelder liet zich daarna niet meer uit de tent lokken. De situatie werd vervolgens gesust en de wedstrijd ging weer verder, maar online werd er nog even nagepraat over de actie van Smit richting Brouwers.

'Dit is toch gewoon rood?'

De meningen over de situatie zijn echter wel verdeeld. Zo zeggen sommige kijkers dat Smit 'ontsnapt aan een rode kaart' en een andere kijker zegt 'dit is toch gewoon rood?'. Maar er zijn ook andere geluiden over de situatie. Zo noemt iemand het 'afgrijselijk amateurtoneel' van Brouwers. Anderen zijn het oneens met het 'gejank om een rode kaart' en stellen dat er niks aan de hand was tussen Brouwers en Smit.

Dat gejank meteen om een rode kaart voor Kees Smit.



Hij raakt Brouwers, die zich sowieso altijd enorm aanstelt en een tegenstander kaarten wil aannaaien, maar de scheids doet dit prima met een gele kaart voor Smit.



Voetballers moeten niet zo janken meteen #heeaz — Vossie🍀 (@Vosskke) November 23, 2025

Doordat Smit geen kaart kreeg, blijft hij op drie gele prenten staan in elf Eredivisie-duels dit seizoen. Daar tegenover zet de middenvelder ook twee doelpunten en twee assists. In het duel met Heerenveen kon hij zich niet laten gelden. AZ verloor in Friesland met 3-1.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.