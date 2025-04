'Barcelona-trainer komt keiharde boodschap voor talent uit eigen jeugd'

Barcelona-coach Hansi Flick wil deze zomer een nieuwe rechtsback aantrekken. Het slachtoffer is de 18-jarige Héctor Fort. Volgens Spaanse media heeft talent gehoord dat hij mag vertrekken.

Flick wil een back-up voor Jules Kounde die écht concurrentie kan bieden. Eerder was dat de taak van de 18-jarige Fort, maar de Spaanse tiener heeft de Duitse coach niet kunnen overtuigen. Flick wil een meer ervaren speler aantrekken aankomende zomer. Volgens Catalaanse media heeft de 60-jarige coach Fort laten weten dat hij op zoek kan naar een nieuwe club, want volgend seizoen krijgt hij weinig speeltijd bij Barcelona.

Ansu Fati

Flick gaf Ansu Fati in de winter al een soortgelijke boodschap. De aanvaller bleef echter, waardoor hij zelden aan spelen toekomt. Hoewel Flick tevreden is over de instelling van Fort, vindt hij dat de jongeling uit de jeugdopleiding van Barcelona nog veel te leren heeft. Hij adviseerde hem daarom naar een club te gaan waar hij meer minuten kan maken om zich te ontwikkelen tot een topverdediger. In zijn vijftien wedstrijden dit seizoen heeft Fort Flick niet kunnen overtuigen. In de laatste zeven duels van Barcelona zat hij zelfs niet eens op de bank. Een vertrek lijkt dus de beste oplossing voor alle partijen.

Competitie

Voor Barcelona voelt elke wedstrijd in het seizoensslot als een finale. Flick heeft dan ook geen tijd om de 18-jarige Fort speeltijd te geven. Barça speelt in de halve finale van de Champions League tegen Inter, staat in de bekerfinale tegen Real Madrid en strijdt om de landstitel, waar het vier punten voorsprong heeft op Real. Er is nog niets beslist, maar dit zou weleens een van de meest succesvolle seizoenen van Barcelona in de laatste tien jaar kunnen worden. Dat is te danken aan Flick, die de ploeg sinds zijn komst naar Catalonië heeft omgevormd tot een onstuitbare machine.