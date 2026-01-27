Een opvallend verhaal uit Roemenië over een oud-trainer van Ajax. Volgens onderzoek van het Roemeense Gazeta Sporturilor was voormalig trainer van de Amsterdammer Stefan Kovacs in het geheim een spion voor de Roemeense politie.

Kovacs was van 1971 tot 1973 trainer van de Amsterdammers. In die periode was de Roemeen oppermachtig met het Ajax van superster Johan Cruijff. Kovacs won twee keer de Champions League, twee keer de Eredivisie en een keer de KNVB beker in de twee jaar dat hij in de Nederlandse hoofdstad woonde. Vervolgens werd Kovacs nog trainer van het Franse nationale elftal, waarna hij terugkeerde naar Roemenië om daar het nationale elftal te trainen. Later ging hij nog aan de slag bij het Griekse Panathinaikos en AS Monaco.

Voordat Kovacs bij Ajax aan de slag ging, deed hij ervaring op bij CFR Cluj. Daar was de coach echter ook met andere activiteiten bezig. Volgens het onderzoek werd Kovacs toen hij 35 jaar oud was en werkzaam was bij Cluj, geselecteerd om geheim agent te worden voor de Roemeense politie. Het land was toentertijd nog zwaar communistisch en dus was het belangrijk voor de regering om te weten wat er in elke laag van de samenleving speelde. Van 1955 tot 1963 hielp Kovacs de regering met het vergaren van informatie.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn er verschillende documenten gevonden, waarin te zien is dat Kovacs spelers verraadde bij de communistische regering. Zo wordt er een voorbeeld gegeven van een Hongaarse speler genaamd Emeric Jenei. Die zou de communistische regering in Roemenië ondermijnen en daar kwam het landsbestuur via Kovacs achter.

'Totaal voetbal'

In Roemenië is Kovacs een van de bekendere trainers die de stap naar andere landen in Europa gemaakt. De coach staat in zijn thuisland bekend om het brengen van het 'totaal voetbal' en daarmee ontwikkelen van de sport kijkend naar het vlak tactiek. In 1995 overleed Kovacs.

