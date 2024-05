Bekerfinale in Duitsland wordt ontsierd door vuurwerk: Bayer Leverkusen schiet droom van stuntploeg Kaiserslautern aan diggelen

In Duitsland heeft Bayer Leverkusen na de landstitel ook de nationale beker gewonnen ten koste van verrassende finalist Kaiserslautern. De fans van de verrassende finalist uit de Tweede Bundesliga lieten zich kort na rust van hun slechtste kant zien. Vanwege een enorme hoeveelheid vuurwerk moest het duel worden stilgelegd. Leverkusen won uiteindelijk met tien man: 0-1.

De stand kort na rust was 0-1 voor de landskampioen, die woensdag in de Europa League-finale voor het eerst dit seizoen verloo, toen het duel werd stilgelegd. Granit Xhaka opende na een kwartier de score voor de ploeg van Xabi Alonso. Toch waren er voor rust flinke zorgen voor Jeremie Frimpong en co, want toen moest verdediger Odilon Kossounou met zijn tweede gele kaart naar de kant.

Wedstrijd stilgelegd

De tweede helft was pas net begonnen toen de wedstrijd alweer werd stilgelegd. Fans van Kaiserslautern besloten een gigantische hoeveelheid vuurwerk af te steken in het Olympiastadion in Berlijn. De scheidsrechter moest het duel daarom stilleggen. Na een korte onderbreking konden beide ploegen verder, al was dat voor fans van Bayer Leverkusen dan weer het teken om binnengesmokkeld vuurwerk aan te steken. Leverkusen kwam met tien man overigens geen moment in de problemen en trok de bekerwinst over de streep.

Belangrijk voor Europees voetbal

Een stunt van Kaiserslautern bleef uit. En dat maakte ook een einde aan de Europese droom van de club. Kaiserslautern, een middenmoter op het tweede niveau, zou bij winst in de Duitse beker naar de groepsfase van de Europa League gaan.

In het plaatsje Heidenheim, met een inwonersaantal van 50.000, hoopten ze juist dat Leverkusen wint. De plaatselijke voetbalclub gaat de groepsfase van de Europa League in. Heidenheim speelde afgelopen seizoen pas voor het eerst op het hoogste niveau van Duitsland en eindigde meteen op de achtste plaats. Dat is dankzij de bekerwinst van Leverkusen dus meteen genoeg voor het debuut in Europa.