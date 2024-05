Ernstige rellen voorafgaand aan Franse bekerfinale: supportersbussen in de fik gezet, wedstrijd gaat 'gewoon' door

Olympique Lyon en Paris Saint-Germain vechten vanavond uit wie de Coupe de France mee naar huis neemt, maar hooligans van beide ploegen zijn alvast begonnen met knokken. Op beelden is te zien hoe 'fans' van beide clubs met elkaar op de vuist gaan aan langs een snelweg en er bussen in brand worden gestoken.

De finale wordt gespeeld in Lille, in het noorden van Frankrijk, Supporters moesten dus vanuit Lyon en Parijs naar het noorden afreizen en daar ging het mis. Langs de snelweg bij het plaatsje Arras besloten fans met elkaar te knokken. De Franse politie spreekt tegenover RMC van twintig gewonden. Meerdere supportersbussen werden in brand gestoken, bij andere bussen sneuvelden de ruiten. Volgens Franse media zaten er ook vrouwen en kinderen in de bussen.

Franse president is woest

De Franse president Emmanuel Macron veroordeelde het geweld. Het staatshoofd, dat bij de wedstrijd aanwezig zal zijn, hoopt dat het rustig blijft rondom het stadion. "Dit zijn sportevenementen waarbij we vooral vrolijk en sportief moeten zijn. Ik veroordeel al het geweld in de sterkst mogelijke bewoordingen."

Bloqué au Peage de Fresnes, des bus et des vitres sont cassés.



Le péage est en train de prendre feu… pic.twitter.com/Fs1iKHrHAY — Media Parisien (@MediaParisien) May 25, 2024

De wedstrijd gaat gewoon door in Lille. Wel is er natuurlijk meer politie op te been sinds de rellen plaatsvonden. De autoriteiten hopen dat de fans zich rustig houden tijdens de wedstrijd.

Flinke chaos in Frankrijk voorafgaand aan de bekerfinale tussen PSG en Lyon wanneer beide supportersgroepen elkaar treffen op de snelweg. Uiteindelijk vond er midden op de snelweg een confrontatie plaats en gingen de supporters van Lyon op de loop. pic.twitter.com/4GaxPrPZCV — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 25, 2024

Mbappé doet mee

Het is de laatste wedstrijd van Kylian Mbappé bij PSG. De ster vertrekt na dit seizoen transfervrij uit Parijs. De kans is groot dat hij naar Real Madrid gaat. Hij staat bij de Franse kampioen in de basis.