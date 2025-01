Ajax heeft voor de tweede keer op rij verloren in de Europa League. In eigen huis was Lazio met 3-1 te sterk. De ploeg van Francesco Farioli had de arbitrage een beetje tegen, maar was zelf ook erg slordig. Even was er hoop na de gelijkmaker vlak na rust, maar daar bracht Lazio gauw een einde aan. Ajax zakt daarmee weg op de ranglijst van het Europese toernooi.