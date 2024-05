Duitse bekerfinale kan bijzondere clubs Europa in helpen

Bayer Leverkusen is zaterdag 25 mei dé topfavoriet voor het winnen van de Duitse beker. In de finale treft de nog altijd ongeslagen ploeg Kaiserslautern, een gevallen topclub in de 2. Bundesliga. Maar bij een stunt gebeurt er iets wonderlijks.

Leverkusen sloot zondag de Bundesliga af tegen Augsburg. De club won en bleef zo het hele seizoen in de Duitse competitie ongeslagen. Het werd daarmee landskampioen en mikt nog altijd op een ongeslagen seizoen over alle competities. Die reeks staat nu op 51 duels, met woensdag de finale van de Europa League tegen Atalanta en zaterdag dus de finale van de DFB Pokal.

Daarin wint normaal gesproken Leverkusen, maar als Kaiserslautern wint gaat die club 'gewoon' Europa in. En niet zomaar een voorronde van de Conference League, nee: Kaiserslautern gaat bij winst in de Duitse beker naar de groepsfase van de Europa League. Voor Leverkusen staat er niks dan eer en de beker op het spel, want het plaatste zich al voor de Champions League.

Het zou dus bijzonder zijn als de nummer dertien van de 2. Bundesliga van afgelopen seizoen volgend seizoen ineens tussen reuzen als Tottenham Hotspur staat. De club won in de lange historie liefst vier keer de Bundesliga en twee keer de beker. In 1998/1999 speelde het zelfs in de Champions League. Maar de laatste 25 jaar stelde de grote club van weleer nauwelijks meer iets voor. Bij winst gebeurt er dus iets bijzonders, maar bij verlies gebeurt er zo mogelijk nog iets nog veel specialers.

Heidenheim Europa in?

In het plaatsje Heidenheim, met een inwonersaantal van 50.000, hopen ze juist dat Leverkusen wint. Gebeurt dat, dan gaat de plaatselijke voetbalclub de groepsfase van de Europa League in. Heidenheim speelde afgelopen seizoen pas voor het eerst op het hoogste niveau van Duitsland en eindigde meteen op de achtste plaats. Dat is bij bekerwinst van Leverkusen dus meteen genoeg voor het debuut in Europa.

Heidenheim speelde tien jaar geleden nog op het vijfde niveau van Duitsland. Vorig jaar promoveerde het dus voor het eerst naar de grote Bundesliga. Het zou een bekroning zijn van een fantastische opmars in Duitsland als het ook meteen Europees voetbal haalt. Alle hoop bij de 50.000 fans is dus gericht op Leverkusen, dat eerst ook nog de Europa League-finale speelt én de reeks van ongeslagen wedstrijden naar 52 wil tillen.