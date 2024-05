Bekerheld Machida houdt kampioensdroom Union levend met late treffer bij Club Brugge

Union Saint-Gilloise doet nog mee in de kampioensstrijd in de Pro League. De club die in de reguliere competitie telkens bovenaan eindigt om het in de play-offs weg te geven, ontsnapte bij Club Brugge. Koki Machida, onlangs matchwinnaar in de finale van de Croky Cup, redde Union met de 2-2.

Union eindigt de laatste jaren telkens bovenaan, maar door de halvering van de punten in België wordt het dan toch weer spannend en trekt de club uit het Brusselse Saint-Gilloise telkens aan het kortste eind. Een heus trauma is daardoor ontwikkeld en deze keer lijkt het trauma groter te worden, maar Union is voorlopig nog in leven.

Anderlecht en Club Brugge staan bovenaan met 46 punten. Bij een gelijke stand wordt gekeken naar de reguliere competitiestand en Anderlecht stond boven Club Brugge destijds. Union volgt met 43 punten, maar gaat dus bij een gelijke stand sowieso die clubs voorbij. Zondag staat Anderlecht - Club Brugge op het programma. Union speelt dan bij Cercle Brugge.

Union ruikt even aan zege

Voor Union was nog even de droom van een zege levend. In het begin was het nog vooral tegenhouden in Brugge. De wedstrijd was eenzijdig, maar toch kwamen de bezoekers uit het niets op voorsprong.

In de 48ste minuut was het Henor Teklab die het Jan Breydelstadion liet schrikken. Die schrik was van korte duur want Andreas Skov Olsen herstelde binnen 10 minuten de balans weer.

Skov Olsen pijnigt Union

Diezelfde Skov Olsen bleek uiteindelijk de genade klap uit te delen voor Union. De Brugge-aanvaller, ingevallen in de rust, maakte in de 72ste minuut er 2-1 van. Met een geweldig aanvallend slotoffensief probeerde Union de trauma-vergroting nog af te wenden.

Dat lukte. Machida zorgde voor de Brusselse redding 6 minuten voor het eindsignaal. Zo zorgde de Japanse verdediger niet alleen voor de beker, maar ook dat de kampioensdroom nog levend is en het trauma weer even weggestopt.