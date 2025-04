Beroemde ex van Argentijns oud-international maakt pikante carrièreswitch: 'Ik zal actiever zijn dan ooit'

Er is weer wat te doen om Wanda Nara (38), de ex-vrouw van Galatasaray-spits Mauro Icardi (32). De Argentijn heeft een account geopend op OnlyFans, een platform waar pikante beelden worden verkocht.

De Argentijnse rechtbank heeft Nara een flinke klap uitgedeeld: haar Instagram-, TikTok- en Facebook-accounts, die haar maandelijks een flink bedrag opleveren, dreigen 30 dagen geschorst te worden. De ex-spelersvrouw heeft daarom voorzorgsmaatregelen genomen.

Account aangemaakt op OnlyFans

Om het contact met haar fans, en daarmee haar inkomsten, niet te verliezen, heeft Wanda Nara een account aangemaakt op OnlyFans, een bekend platform voor volwassenen waar vaak seksueel getinte content wordt verkocht. Ze heeft aangekondigd zeer actief te zullen zijn op OnlyFans, mocht de schorsing van haar andere accounts doorgaan. Volgens La Gazzetta dello Sport zal Wanda echter geen expliciete foto's plaatsen. Wie zich wil abonneren op haar content, moet 20 euro per maand betalen.

"Ik zal actiever zijn dan ooit. Ik weet niet of mijn accounts echt gesloten zullen worden. Mijn advocaat is ermee bezig, maar het zou ongelooflijk oneerlijk zijn, want die accounts zijn een van mijn belangrijkste bronnen van inkomsten. Ik heb al veel contracten getekend. Gelukkig zijn er tal van bedrijven die mij steunen en heb ik veel werk", aldus Nara.

Soapserie

Het huwelijk en de daaropvolgende scheiding van Icardi en Nara leken wel een soapserie. Jarenlang vormden ze het meest besproken stoplicht-koppel van de voetbalwereld. In 2021 ontdekte model en presentatrice Nara dat de oud-international uit Argentinië haar ontrouw was geweest. Wat volgde was een vast patroon: ze gingen uit elkaar, kwamen weer samen. En dat herhaalde zich keer op keer.

Uiteindelijk besloot Nara toch door te zetten met de scheiding die ze eerder had aangevraagd. Ze beschuldigde de Galatasaray-spits van huiselijk geweld en claimde dat hij haar na een vakantie weigerde binnen te laten in hun huis. Mogelijk had Icardi moeite met het feit dat Nara die vakantie doorbracht met popster L-Gante, met wie ze inmiddels een relatie heeft.