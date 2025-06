Beslissing Arne Slot levert Ierse derdeklasser recordbedrag op: 'Nog nooit zoiets meegemaakt'

Keeper Caoimhín Kelleher heeft zijn oude club Ringmahon Rangers een historisch zakcentje opgeleverd. Nadat de keeperscarrousel op gang kwam, verruilde hij Liverpool voor Brentford. Een deel van de transfersom moet de club van trainer Arne Slot afstaan aan de Ierse derdeklasser.

Nadat Kelleher van Ringmahon Rangers naar Liverpool vertrok, wist de club een doorverkoopclausule van 20 procent te fiksen. Ze zijn nu al verzekerd van 2,5 miljoen pond, een historisch record voor een Ierse club wat betreft transferinkomsten voor één speler. Met alle bonussen die bij de transfer van Kelleher naar Brentford zijn ingegrepen, kan het zelfs oplopen tot 3,6 miljoen pond.

"Zelfs het basisbedrag is een record voor ons, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt," aldus de club volgens de Irish Examiner. Ringmahon Rangers zal 20 procent van hun deel afstaan aan Kellehers eerste club, Rockmount AFC, wat kan oplopen tot wel 720.000 pond. Beide teams spelen in de Munster Senior League, de derde hoogste divisie van Ierland, en zijn van plan het geld te investeren in de verbetering van Ringmahon Park en de trainingsfaciliteiten.

Nederlandse keeperstrainer

De transfer van Kelleher naar Brentford werd dinsdag officieel bevestigd; de doelman tekende een contract voor zes jaar. Voor Liverpool is het een flinke winst, aangezien ze de keeper in 2015 voor slechts 30.000 pond overnamen. De toenmalige keeperstrainer John Achterberg gaf toe dat de tip kwam van een andere jonge speler.

"Kelleher liep stage bij Manchester United, maar onze speler Conor Masterson raadde hem aan, dus haalden we hem naar Liverpool voor een proefperiode," vertelde Achterberg in de podcast Yours, Mine, Away. De rest is geschiedenis.

Mark Flekken zette beweging in gang

Kelleher was vooral reservedoelman in Liverpool achter Alisson Becker, maar bleek een betrouwbare stand-in. De club van Arne Slot verzekerde zich vorig jaar tijdens de transferperiode al van de Georgische keeper Giorgi Mamardashvili, maar stalde hem nog een jaar bij Valencia. Deze zomer komt hij naar Anfield, wat de beslissing voor Slot makkelijker maakte om Kelleher van de hand te doen.

De keeperscarrousel kwam in beweging na het vertrek van de Nederlandse keeper Mark Flekken, die van Brentford naar het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag ging. The Bees pikten op en waren Leeds United, West Ham en Bournemouth te snel af. Kelleher maakte vooral naam in 2022, toen hij de held was in de League Cup-finale tegen Chelsea. Hij maakte een aantal spectaculaire reddingen en benutte de beslissende penalty in de shootout.

Ringmahon Rangers, a grassroots team from Cork who play in Ireland's 3rd tier, will get $3.4M from Caoimhin Kelleher joining Brentford🤑



It's an Irish transfer record and makes moving a 14-year-old Kelleher from striker to GK an even bigger stroke of genius 👏 pic.twitter.com/mFhjqvfpFu — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 4, 2025

