Tegenslag voor Arne Slot: Liverpool moet nóg dieper in de buidel tasten voor topaankoop

Arne Slot heeft zijn eerste seizoen als trainer van Liverpool glansrijk afgesloten met de landstitel, maar de eerste transferdrempels dienen zich al aan. Terwijl de komst van Jeremie Frimpong wél is afgerond, blijkt een andere gewenste topversterking een stuk lastiger binnen te halen. Een tweede megabod is resoluut afgewezen door de verkopende club.

Liverpool richt zijn pijlen deze zomer vol op Florian Wirtz, maar ziet de onderhandelingen stroef verlopen. Volgens het Duitse Bild heeft Bayer Leverkusen een tweede megabod van 130 miljoen euro op de middenvelder resoluut afgewezen.

Eerder ketste ook al een openingsbod van 100 miljoen af. De Duitse club, van kersverse trainer Erik ten Hag, blijft vasthouden aan een vraagprijs van 150 miljoen euro. Het bedrag dat algemeen directeur Fernando Carro vorig jaar al als ondergrens noemde.

Leverkusen houdt poot stijf

Leverkusen is niet van plan om water bij de wijn te doen. Wirtz js dé smaakmaker in het elftal dat onder Xabi Alonso de voetbalharten sneller deed kloppen. Met attractief spel en een historische ongeslagen reeks pakte Leverkusen vorig de Bundesliga-titel. Dit seizoen was Wirtz goed voor tien doelpunten en twaalf assists in Duitsland, waarmee hij zijn ploeg naar de tweede plaats loodste.

Volgens Bild en andere Duitse media heeft Wirtz zelf een voorkeur uitgesproken voor een overstap naar Liverpool, ondanks belangstelling van onder meer Manchester City en Bayern München. Zijn huidige contract loopt tot 2027 en bevat geen ontsnappingsclausule, wat de onderhandelingspositie van Leverkusen aanzienlijk versterkt.

Steeds meer Nederlands bloed op Anfield

Een nieuwe poging van Liverpool lijkt in de maak, maar het is duidelijk dat Slot en co diep in de buidel moeten tasten om het grote Duitse talent alsnog binnen te halen. De komst van Frimpong, die al wél overkomt van Leverkusen, geeft alvast een Nederlands tintje aan het nieuwe Liverpool van Slot. Maar voor zijn gedroomde middenveld blijft het voorlopig afwachten.

Met Frimpong als nieuwste aanwinst wordt het Nederlandse tintje bij Liverpool steeds prominenter. De vleugelverdediger voegt zich bij een indrukwekkend rijtje landgenoten op Anfield, waaronder Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch. Meer over de opvallende Nederlandse invloed bij de Engelse kampioen lees je in dit onderstaande artikel van alle Oranje-inbreng bij Liverpool.

