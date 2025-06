Liverpool-coach Arne Slot krijgt duidelijke boodschap van aanwinst Jeremie Frimpong: 'Zo simpel is het'

Jeremie Frimpong heeft zich gemeld bij het Nederlands elftal en zal daarna écht aan zijn periode bij Liverpool beginnen. Arne Slot heeft hem gehaald als vervanger van Trent Alexander-Arnold. De eeuwige vraag blijft: is Frimpong wel een echte rechtsback? De 24-jarige vleugelspeler geeft er zelf antwoord op.

Frimpong is van oorsprong een rechtsachter, maar stond de afgelopen seizoenen bij Bayer Leverkusen vaak op rechtshalf. Onder Xabi Alonso speelde de Duitse stuntploeg namelijk 3-4-2-1 (of een variatie daarvan). Het lijkt er dus op dat de Oranje-international zich weer moet laten omscholen tot back.

"Ik speel straks waar de trainer mij nodig heeft, dat is geen probleem", zei Frimpong daarover tegen het Algemeen Dagblad. "Ik heb een paar keer met Arne Slot gesproken. Ik moet gewoon klaar zijn, zo simpel is het. De jongens zeggen dat hij een manager is die dicht bij de spelers staat. Dat heb ik al meegemaakt bij Leverkusen met Xabi Alonso. Zo’n relatie bevalt mij wel."

Zo kijkt Arne Slot naar Jeremie Frimpong

Slot verklapte ook al hoe hij Frimpong ziet. De succestrainer van Liverpool ziet zijn landgenoot als 'ander type rechtsback' dan Conor Bradley en Joe Gomez, twee spelers die hij al in huis heeft. Zo kan Gomez ook als centrale verdediger uit de voeten en is dus een stuk defensiever ingesteld.

"En hij kan ook aardig rechtsbuiten spelen", merkte Slot nog op. Frimpong stond daar ook al eens bij het Nederlands elftal én regelmatig bij Leverkusen. Dat kan nog eens goed van pas komen bij Liverpool, want de Nederlandse trainer weet ook dat hij halverwege het komende seizoen sterspeler Mohamed Salah even moet missen. De MVP van de Premier League reist namelijk met Egypte af naar de Afrika Cup.

Doelpuntenmaker Frimpong

Mensen moeten niet vergeten dat Frimpong gewoon een rechtsback is, zegt hij zelf. "In Leverkusen heb ik het maken van doelpunten toegevoegd aan mijn spel. Misschien dat mensen nu denken dat ik ben vergeten hoe het is om rechtsback te spelen, maar je kunt ook vanaf die positie goals maken. Maar straks rechtsback of rechtsbuiten, het maakt mij niet uit."

