Het geheime plan van John Heitinga tegen Galatasaray werkt totaal niet in de eerste helft. De Turkse ploeg drukt Ajax, zoals Heitinga verwachtte, ver terug op eigen helft. Ajax komt er maar niet uit door de bal achter de verdediging te leggen. De Amsterdammers moeten een andere manier bedenken. Daarbij moet Ajax de bijna jarige Remko Pasveer op de blote knieën bedanken voor twee geweldige reddingen.

Voor de wedstrijd spraken Owen Wijndal en John Heitinga van een geheim plan. De trainer van Ajax wilde een extra man op het middenveld creëren en proberen de bal zo snel mogelijk achter de verdediging van Galatasaray te krijgen. Youri Regeer was daarvoor de aangewezen man, maar hij is onzichtbaar en sticht totaal geen gevaar. Voor het eerste kwartier was 'de verrassing' nog niet gelukt en stond Ajax onder gigantische druk.

Geweldige Remko Pasveer

Dat het nog geen tegendoelpunt heeft mogen incasseren, is een godswonder. Victor Osimhen, de sterke en snelle spits, zorgt voor veel problemen bij de Amsterdamse verdediging. Na een kwartiertje was het al alle hens aan dek bij Ajax.

Remko laat ik staan, bewust voor hem gekozen. Zeker in deze wedstrijden persoonlijkheid en ervaren die ik verwacht.

Osimhen kon tussen drie man in de bal kiezelhard op doel volleren. Een knappe reactie van de 41-jarige Remko Pasveer die de bal heldhaftig uit het doel hield. Even later mocht hij weer gestrekt de hoek in. De spits van Gala torende boven iedereen uit en kopte hard, maar weer was daar Pasveer, die zaterdag 8 november 42 wordt. Even later kreeg Ajax ook nog twee mooie kansen, maar die waren niet van het kaliber die Osimhen kreeg.

"Verdedigend heeft Ajax veel moeten doen, maar ze stonden gegroepeerd. Buiten de twee kansen van Osimhen om weinig gebeurd. Je ziet hier dat het echt een goede spits is, maar Pasveer zit er goed bij. Dit is echt zo’n verschil. Maar je zag het laatste kwartier dat Ajax ook vooruit kon voetballen. Over rechterkant met Gaaei en Regeer dan naar binnen. Nu moeten ze proberen van daaruit verder te voetballen. De organisatie verdedigend zo houden", was het oordeel van Van 't Schip.

Fans van Galatasaray

Op de momenten dat Ajax ook maar over de helft van Galatasaray komt, begint er een hels fluitconcert in de Johan Cruijff ArenA. De meegereisde fans uit Turkije doen precies hetzelfde wat zij in eigen huis ook doen: collectief fluiten als de tegenstander de bal heeft. De fans van Ajax moeten hun kelen luid gebruiken om daar bovenuit te komen.

Heitinga over Pasveer

Sinds de vorige Champions League-wedstrijd tegen Chelsea staat Pasveer weer in de basis bij Ajax. Heitinga sprak kort over hem voorafgaand aan dit duel: "Remko laat ik staan,ik heb bewust voor hem gekozen. Zeker in deze wedstrijden een persoonlijkheid en ervaring die ik verwacht." De afgelopen wedstrijden had hij af en toe wat ketsers, zoals tegen Heerenveen, maar deze twee reddingen waren uitstekend.

