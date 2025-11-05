Video's | Zo incasseert Ajax klap na klap in Amsterdam

Bij Ajax moet de gifbeker echt helemaal leeg. In de Champions League tegen Galatasaray waren de Amsterdammers een uur lang prima, maar uitgerekend toen de hoop op een zege toenam, sloeg de Turkse topclub genadeloos toe. Victor Osimhen is de grote man in Amsterdam. Check hier hoe Ajax klap na klap kreeg van de Nigeriaanse topspits.

Remko Pasveer was in de eerste helft een flinke sta-in-de-weg voor Osimhen, tot grote frustratie van de spits in Turkse dienst. Maar na de rust waren de rollen omgedraaid. Pasveer zat geregeld gefrustreerd op de grond nadat de Nigeriaan genadeloos toesloeg in de Johan Cruijff Arena. Het kolkende stadion was plotsklaps stil toen Osimhen met een zweefkopbal Pasveer verschalkte: 0-1.

Goedkope penalty's

Het hek was van de dam en binnen tien minuten later wist Osimhen dat hij de grote man van deze Champions League-speelronde werd. Hij pakte twee cadeautjes van de arbitrage dankbaar uit. Eerst maakte Youri Baas via zijn eigen knie en arm hands, waarna ook invaller Gerald Alders hetzelfde overkwam. Beide keren kon de scheidsrechter van dienst niet anders dan een strafschop toekennen aan Galatasaray. Osimhen mocht achter de bal staan en klopte Pasveer beide keren: 0-2 en 0-3.

De 0-2 van Osimhen, uit een goedkope strafschop:

De 0-3 van Osimhen, uit een penalty:

Klap na klap

Zo kreeg Ajax klap na klap in eigen huis en viel Amsterdam stil na de hattrick van Osimhen. Behalve het bomvolle uitvak met Turken, die de avond van hun leven beleven. Ajax blijft ook na vier duels in de Champions League, op de helft dus, puntloos. De gifbeker lijkt nog lang niet leeg.

