De halve Johan Cruijff ArenA stroomde ruim voor tijd al leeg. Ajax is wederom afgedroogd in de Champions League. Galatasaray was met 3-0 te sterk voor de ploeg van John Heitinga. Moedeloos werden de fans op de tribune én de spelers op het veld. Ajax staat compleet voor schut in de Champions League en dat is een vreselijke conclusie voor de club.

Ajax had het zwaar in de eerste helft tegen Galatasaray. Het geheime plan van John Heitinga om een extra man op het middenveld te krijgen, leek niet te lukken. Men mocht in Amsterdam een bedankje sturen naar Remko Pasveer dat het nog 0-0 stond. Hij redde tweemaal geweldig op pogingen van Victor Osimhen.

Maar in de tweede helft viel dan toch het doek in de Johan Cruijff Arena. Via een zweefkopbal vlak voor de neus van de Ajax-keeper kopte de Nigeriaan de 0-1 binnen. Het zou het begin van het einde betekenen voor Ajax. John Heitinga werd bestraft langs de kant omdat hij zijn emoties even niet onder controle had. Hij kreeg geel nadat zijn eigen assistent Marcel Keizer dat ook al kreeg.

Even later kreeg de Turkse topclub een bijzondere penalty, na hands van Youri Baas: 0-2. Ajax was verslagen en veel irritatie ontstond: Klaassen kreeg geel omdat hij zijn emoties niet onder controle had. Even later was het drama helemaal compleet: Gerald Alders maakte dit keer hands, de bal ging weer op de stip en het werd 3-0 voor Galatasaray. Zo gaat Ajax opnieuw keihard af in de Champions League.

Dramatische situatie in Champions League

Dat is namelijk absoluut niet de eerste keer voor de Amsterdammers. Ajax pakte nog geen punt in de Champions League, iets wat zelfs de kleine voetbaldwergen als Pafos en Kairat Almaty wel al lukte. Enkel het Portugese Benfica is ook nog puntloos. Zij verloren van Bayer Leverkusen, maar hebben een veel beter doelsaldo. Galatasaray won al twee keer, waaronder van Liverpool. Ajax was dus gewaarschuwd, maar krijgt alsnog het deksel op de neus. Een vierde duel zonder punten maakt doorgaan in het miljardenbal bijna onmogelijk.

Geheim wapen Ajax

Heitinga koos voor Sutalo achterin en zette Owen Wijndal op linksback, dus schoof Baas weer naar het centrum. Youri Regeer stond als geheim wapen hangend op rechts en moest de extra middenvelder zijn. Dat experiment mislukte en na de 0-2 kwam er een einde aan zijn inzet.

