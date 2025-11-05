Zelden zal een naderende verjaardag met zo weinig plezier beleefd worden als door Remko Pasveer. De 41-jarige keeper van Ajax, die zaterdag 42 jaar oud wordt, was tijdens Ajax - Galatasaray de enige reden dat een nog ergere deceptie bespaard bleef in de Johan Cruijff Arena. Uiteindelijk kon hij ook weinig uitrichten tegen topspits Victor Osimhen.

Voor de wedstrijd spraken Owen Wijndal en John Heitinga van een geheim plan. De trainer van Ajax wilde een extra man op het middenveld creëren en proberen de bal zo snel mogelijk achter de verdediging van Galatasaray te krijgen. Youri Regeer was daarvoor de aangewezen man, maar hij was onzichtbaar en stichtte totaal geen gevaar. 'De verrassing' mislukte al in de eerste helft en daar profiteerde de Turkse topclub van. Osimhen kreeg enorme kansen, maar vond Pasveer telkens op zijn weg.

Geweldige Remko Pasveer

Dat het nog geen tegendoelpunt kreeg in de eerste helft, mag een wonder heten. Osimhen, de sterke en snelle spits van Gala, zorgde voor veel problemen bij de Amsterdamse verdediging. Na een kwartiertje was het al alle hens aan dek bij Ajax.

Osimhen kon tussen drie man in de bal kiezelhard op doel volleren. Een knappe reactie van de 41-jarige Remko Pasveer die de bal heldhaftig uit het doel hield. Even later mocht hij weer gestrekt de hoek in. De spits van Gala torende boven iedereen uit en kopte hard, maar weer was daar Pasveer, die zaterdag 8 november 42 wordt. Even later kreeg Ajax ook nog twee mooie kansen, maar die waren niet van het kaliber die Osimhen kreeg.

Toch geklopt

In de tweede helft ging het helemaal mis voor Pasveer. Hij moest in korte tijd drie keer vissen op pogingen van diezelfde Osimhen. Een kopbal uit een fraaie voorzet en twee penalty's deden hem de das om.

