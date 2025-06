Bijna-recordtransfer NEC valt bij medische keuring in het water: Nijmegenaren zien miljoenen in rook opgaan

Een drama voor Kento Shiogai. De jonge Japanner was hard op weg naar Red Bull Salzburg en mocht dromen van deelname aan het WK voor clubs, maar de spits van NEC zag een transfer bij de medische keuring afketsen.

De 20-jarige Shiogai was afgelopen weekend in Oostenrijk om zijn transfer af te ronden. Maar bij de medische keuring werd een blessure gevonden. Niet zo erg, ware het niet dat Red Bull Salzburg de Japanner in wilde schrijven voor het WK voor clubs. Dat toernooi begint 16 juni en de Oostenrijkse topclub is daarvoor geplaatst. Shiogai zou in de speciaal ingerichte transferperiode gehaald moeten worden en pijlsnel speelgerechtigd moeten worden gemaakt.

'Medische staf durfde het niet aan'

'De beoogde transfer van Kento Shiogai naar Red Bull Salzburg is afgelopen weekend, in goed onderling overleg, geannuleerd', schrijft NEC op de eigen website. 'Omdat Salzburg Kento direct wilde opnemen in de selectie voor het WK voor clubteams dat volgende week van start gaat, durfde de medische staf van Salzburg het niet aan de transfer van groen licht te voorzien. Gezien het belang van wederzijds vertrouwen en een goede basis voor een overstap, hebben beide partijen vervolgens gezamenlijk besloten de transfer op dit moment niet door te laten gaan.'

Bijna-recordtransfer

Volgens Voetbal International had Salzburg liefst 4,5 miljoen euro over voor de diensten van Shiogai. Daarmee was hij bijna recordtransfer geworden in Nijmegen. Alleen Magnus Mattsson verliet De Goffert vorig jaar zomer voor een hoger bedrag. De Deense middenvelder trok toen voor vijf miljoen euro naar de Deense topclub FC Kopenhagen. De mislukte transfer van Shiogai was op plek twee in de clubhistorie van NEC terechtgekomen. Ferdi Kadioglu vertrok in 2018/2019 naar Fenerbahçe voor 4,4 miljoen euro.

Transfervrij

Shiogai wordt in zijn land gezien als een van de grootste talenten. Hij scoorde in zijn eerste seizoen in Europa vier keer en gaf 1 assist in 25 optredens voor NEC. Hij tekende transfervrij in Nijmegen en had dus een enorme klapper aan winst kunnen opleveren bij de transfer naar Salzburg. Het is niet bekend of hij in beeld blijft bij de topclub voor na het WK voor clubs in de 'normale' transferwindow.