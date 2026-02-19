AZ is inmiddels de enige nog overgebleven Nederlandse club in Europa en dat verblijf hangt ook aan een zijden draadje. In een zeer matig optreden van de Alkmaarders lukte het de ploeg niet om een goede uitgangspositie te pakken in de Conference League tegen FC Noah. In Yerevan ging AZ met 1-0 ten onder tegen de nummer vijf van de Armeense competitie.

In de eerste helft gebeurde er weinig spectaculairs in Yerevan. Het bijzonderste was zonder twijfel de veldbestormer die het spel rond minuut veertig stil hield. De regie hield het vakkundig buiten beeld, maar een man uit het publiek zou het veld op zijn gestormd. Uiteindelijk moest de man door drie bewakers van het veld gehaald worden. De wedstrijd lag maximaal twee minuten stil.

Na rust ging het voor AZ mis. Het gebrek aan kansen in de eerste helft brak de Alkmaarders in het tweede bedrijf op. Noah profiteerde wel van de kansen en schoot zelfs een van de eerste mogelijkheden erin. AZ keek daardoor na 54 minuten spelen tegen een zeer verrassende achterstand aan in Yerevan. Door het mooie doelpunt van Noah leek AZ even een kleine opleving te krijgen. Troy Parrott kreeg nog een grote kans, maar de Ier kon zijn ploeg niet helpen.

𝐎𝐇 𝐍𝐄𝐄! 😱

Hovhannes Hambardzumyan schiet op prachtige wijze de 1-0 binnen tegen AZ ☄️#ZiggoSport #UECL #NOAAZ pic.twitter.com/APUyIklsEw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2026

Aanmodderen bij AZ in Armenië

AZ bleef maar rondspelen, maar de Alkmaarders hadden niet de creativiteit en stootkracht om meer kansen te creëren. Ook de invalbeurt van de lang geblesseerde spelers Mexx Meerdink en Kees Smit kon daar niets aan veranderen. In de slotminuten kreeg Parrott nog een goede kans, maar zijn bal werd van de lijn gehaald door een speler van FC Noah. De Ierse spits vroeg nog een strafschop, maar kreeg die niet. AZ bleef ook in blessuretijd flets, waardoor coach Lee-Roy Echteld zijn Europese debuut met 1-0 verloor.

Voor AZ komen er nu een aantal cruciale weken aan. Echteld wacht zondag een wedstrijd tegen de nummer vijf van de Eredivisie: Sparta Rotterdam. Vervolgens wachten achter elkaar de return tegen FC Noah, een competitieduel met FC Utrecht, de halve finale van de KNVB beker tegen Telstar en een uitwedstrijd naar PSV. Deze wedstrijden lijken grotendeels te gaan bepalen waar AZ nog voor zal spelen dit seizoen.

