Waar veel oud-voetballers doorgaan als analist of trainer is dat voor oud-wereldkampioen André Schürrle heel anders. De Duitser beklom meerdere bergen en deed dat zonder shirt om meer 'uit zijn comfortzone' te komen.

Schürrle stopte vanwege veel blessureleed al op relatief vroege leeftijd als voetballer. De Duitser hing op 32-jarige leeftijd zijn schoenen aan de wilgen en besloot vervolgens een andere weg in te slaan. Inmiddels is Schürrle 'gefascineerd door hoe ver je je lichaam kan drijven'. De voormalig buitenspeler houdt zich bezig met ijsbaden en andere manieren om kou te trotseren ten behoeve van zijn lichaam. Onlangs ging hij op dat gebied echter wel heel erg ver.

De Duitse oud-voetballer is geïnspireerd door Wim Hoff. De Nederlander die wereldwijd bekend staat vanwege zijn technieken om kou te trotseren. Schürrle ziet hem als een belangrijke inspiratiebron voor de grootste uitdaging van zijn leven: het beklimmen van een berg met alleen schoenen, een korte broek, handschoenen en een muts. Het was de vierde keer dat hij dit deed en zijn doel is om in zeven Alpenlanden een berg op deze manier te beklimmen.

'Ik ga mijn eigen weg'

Schürrle vertelt dat hij 'zijn eigen weg gaat' en daarom deze uitdagingen aangaat. "Als niemand het begrijpt, dan doe ik er nog een schep bovenop. Ik ben gefascineerd door hoe ver je nog kan gaan wanneer je lichaam schreeuwt om te stoppen." Het is nog niet bekend wanneer de Duitser nog een keer een berg zal beklimmen met minimale kledij. Als belangrijkste uitleg noemt hij dat 'comfort de ergste verslaving is'. Daarom is uit de comfortzone komen voor Schürrle een belangrijk onderdeel van zijn leven.

Carrière

Schürrle speelde in zijn mooie loopbaan maar liefst 57 interlands voor Duitsland. Met zijn thuisland beleefde hij in 2014 het absolute hoogtepunt van zijn carrière toen hij wereldkampioen voetbal werd. Qua clubs speelde Schürrle voor onder andere Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, Chelsea, Borussia Dortmund en Fulham. In totaal kwam hij tot 207 wedstrijden in de Duitse Bundesliga, de competitie waar hij het langst speelde. In totaal maakte hij in die wedstrijden 51 goals.