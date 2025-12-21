Een zeer opvallend moment in de slotfase van FC Den Bosch - Vitesse. Scheidsrechter Jannick van der Laan voelde zich genoodzaakt om liefst zes gele kaarten in één keer uit te delen.

In de 86e minuut van de wedstrijd kregen vier spelers van Vitesse en twee van Den Bosch geel. Alexander Büttner, Ricardo Schwarz, Marcus Steffen en Connor van den Berg kregen een prent voorgeschoteld namens de bezoekers uit Arnhem, Nick de Groot en Sebastian Karlsson Grach werden namens de thuisploeg op de bon geslingerd.

Het had allemaal te maken met een opstootje. Van der Laan liet er geen gras over groeien: geen van de betrokkenen kwam er zonder reprimande vanaf. Op dat moment stond overigens al de uiteindelijke eindstand van 2-0 op het scorebord.

Vitesse gaat mogelijk als hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie de winterstop in. Dat is niet zo gek, want de Arnhemmers begonnen het seizoen met twaalf punten in mindering. De teller staat nu op veertien punten, twee meer dan Jong Ajax. Vitesse zou zonder de puntenstraf op de gedeelde dertiende plek hebben gestaan.

Den Bosch is na de zege de nummer zes van de KKD. Die plek zou aan het einde van het seizoen recht geven op een plekje in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Kevin Monzialo scoorde zondag tweemaal tegen Vitesse.

