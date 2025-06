De selectie van de Oranje Leeuwinnen voor het EK voetbal 2025 is bekendgemaakt. Bondscoach Andries Jonker neemt Shanice van de Sanden, Merel van Dongen, Jill Baijings en Regina van Eijk niet mee naar het EK in Zwitserland. Veerle Buurman, Chasity Grant, Daniëlle de Jong en Ilse van der Zanden staan voor hun eerste grote toernooi met Oranje.

Voor de ervaren Van de Sanden en Van Dongen was de Europese eindronde in Zwitserland een laatste kans om aan een groot toernooi deel te nemen. Jonker moest vier speelsters teleurstellen uit zijn voorlopige selectie. De bondscoach heeft Lineth Beerensteyn wel opgenomen in zijn selectie voor het EK.

De spits is op weg terug van een spierblessure en zal op donderdag 26 juni in Leeuwarden bij het uitzwaaiduel tegen Finland ook nog niet spelen. Beerensteyn verwacht wel te kunnen aantreden bij het eerste groepsduel op het EK op zaterdag 5 juli in het Allmendstadion van Luzern tegen Wales. Nederland zit op het EK in een groep met Wales, Engeland en Frankrijk.

Zeist

De EK-selectie werd zaterdagmiddag in een compilatievideo met Armin van Buuren, Roxy Dekker, Frenkie de Jong en Monica Geuze aangekondigd. De internationals van Jonker verzamelen zich maandag in Zeist om de voorbereiding te vervolgen.

De UEFA-regels schrijven voor dat voor de eerste groepswedstrijd een wijziging in de selectie mag worden doorgevoerd, mits hier een aantoonbare, medische reden voor is. Een keepster kan, om medische redenen, gedurende het hele toernooi worden vervangen.

Selectie Nederland voor het EK 2025

Keepsters: Daphne van Domselaar (Arsenal), Lize Kop (Tottenham Hotspur), Daniëlle de Jong (FC Twente).

Verdedigsters: Sherida Spitse (Ajax), Caitlin Dijkstra (VfL Wolfsburg), Veerle Buurman (Chelsea), Dominique Janssen (Manchester United), Kerstin Casparij (Manchester City), Lynn Wilms (VfL Wolfsburg), Esmee Brugts (FC Barcelona), Ilse van der Zanden (FC Utrecht).

Middenveldsters: Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyonnais), Victoria Pelova (Arsenal), Wieke Kaptein (Chelsea), Jill Roord (FC Twente), Damaris Egurrola (Olympique Lyonnais).

Aanvalsters: Lineth Beerensteyn (VfL Wolfsburg), Renate Jansen (PSV), Chasity Grant (Aston Villa), Vivianne Miedema (Manchester City), Romée Leuchter (Paris Saint-Germain) en Katja Snoeijs (Everton).

Viviane Miedema

Als het goed is komen de goals van de Nederlandse vrouwen bij het EK vooral van topspits Viviane Miedema. Ze is echter hét vraagteken van de Oranje Leeuwinnen. De topspits is herstellende van een hamstringblessure, maar lijkt fit genoeg om mee te gaan naar het EK. Als het aan Miedema zelf ligt, is het allesbehalve een race tegen de klok. Haar lichaamstaal spreekt dan ook boekdelen, na alle vragen omtrent haar fitheid. "Jullie maken er een race tegen de klok van", stelt Miedema.

"Ik sta hier, dus dat is volgens mij een goed teken", trapt Miedema af bij Sportnieuws.nl. "Het is fijn dat we eindelijk begonnen zijn aan de échte voorbereiding op het EK. We hadden allemaal wat vakantiedagen, even weg van het voetbal. Dat is fijn, maar we hebben wel gewoon doorgetraind natuurlijk en dan vooral in de middag een boekje gelezen en rustig aangedaan. Ik heb ook mijn eigen fysio meegenomen uiteraard, met als doel om uiteindelijk zo fit mogelijk op het EK te staan."