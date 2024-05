Bologna zonder Zirkzee maar met blunderende Beukema geeft 3-0-voorsprong weg tegen Juventus

Bologna heeft het stuntseizoen niet al voor de slotdag kunnen bekronen met de derde plaats van de Serie A. In een directe strijd met Juventus gaf de club in korte tijd een 3-0-voorsprong weg met een negatieve hoofdrol voor invaller Sam Beukema: 3-3.

Geen vuiltje leek aan de lucht in Renato Dall'Ara. Via sterspeler Riccardo Calafiori kwam de ploeg van trainer Thiago Motta al heel vroeg op voorsprong. Santiago Castro maakte er zelfs na 10 minuten spelen 2-0 van. Wederom Calafiori zette Bologna in begin van tweede helft op een marge van 3.

Bologna geeft het in 8 minuten helemaal uit handen

Motta besloot daarop zijn beste spelers te wisselen. Joshua Zirkzee zag het met een blessure vanaf de tribune toe. Landgenoot Sam Beukema mocht zijn opwachting maken een kwartier voor tijd en toen ging het mis. Frederico Chiesa (76e minuut) en Arkadiusz Milik (83e minuut) zorgden voor de aansluiting. Op dat moment ging Beukema gruwelijk in de fout. Hij leverde de bal zo in, waarna Kenan Yildiz gelijk kon maken.

En zo is Bologna er nog niet voor de derde plaats. Champions League-voetbal is zeker, maar bij een overwinning had Bologna een bronzen feestje kunnen vieren. Op doelsaldo staat Bologna nog wel derde, maar voor de slotdag zou ook nog Atalanta Bologna kunnen passeren.