Bondscoach Ronald Koeman laat Oranje-speler achter: 'Hij blijft morgen op Schiphol'

Na de overwinning van Oranje op Finland in de eerste wedstrijd voor de WK-kwalificatie zit het er alweer op voor Jorrel Hato. De Ajax-verdediger maakte geen enkele minuut en zal dat ook dinsdag niet doen tegen Malta. Bondscoach Ronald Koeman schuift Hato door naar Jong Oranje.

Hato was niet alleen geselecteerd voor dit blok interlands van het Nederlands elftal (tegen Finland en Malta), maar kreeg ook een uitnodiging om met Jong Oranje mee te doen aan het EK voor Onder 21 in Slowakije. Dat begint op woensdag 11 juni. Hij gaat eerder afreizen naar zijn teamgenoten van Jong Oranje dan eerst gepland.

"Hij blijft morgen op Schiphol als we terugkomen en vliegt dan mee met Jong Oranje", zegt Koeman. "Wij gaan met 22 spelers door."

Schiphol

Zondag gaat de hele selectie van Oranje terug naar Schiphol. Hato blijft achter om een nieuwe vlucht te nemen, terwijl Koeman en zijn mannen naar Zeist gaan. Daar huist het trainingscentrum van de bond KNVB. Koeman haalt geen vervanger voor Hato.

Jong Oranje opent op donderdag 12 juni het toernooi tegen Finland. Op zondag 15 juni is Jong Denemarken de tegenstander en de groepsfase sluit de ploeg van bondscoach Michael Reiziger af met een wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Oekraïne op woensdag 18 juni.

Transfer

In mei meldden kenners van de transferwereld dat er grote clubs interesse hebben in Hato. 'Real Madrid houdt Jorrel Hato nauwlettend in de gaten', zo meldde het Spaanse Revelo. De Madrilenen zouden geïnteresseerd zijn in Rotterdammer vanwege zijn leeftijd, veelzijdigheid en potentieel. Hij zou de mogelijke opvolger kunnen worden van David Alaba, die een contract heeft tot 2026.

Ook in Nederland worden het talent en de prestaties van Hato erkend. De in Rotterdam geboren speler Jorrel Hato pakte bij de Eredivisie Awards de prijs voor talent van het jaar. "Drukke zomer, hè?", zei hij bij de Eredivisie Awards op ESPN. "Ik moet zeggen: mijn batterij is niet heel hoog. Ik moet ergens energie gaan vinden, maar dat gaat wel goedkomen."

