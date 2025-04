Ryan Babel adviseert Ajax-talent Jorrel Hato (19) over transfer naar Europese top: 'Dan moet hij het doen'

Jorrel Hato lijkt zijn laatste wedstrijden voor Ajax te spelen, voordat hij de stap zet naar de Europese top. Voormalig Ajacied Ryan Babel heeft een duidelijk advies voor de jonge verdediger van de Amsterdammers. "Vroeger was zoiets ondenkbaar", stelt Babel.

Op slechts negentienjarige leeftijd heeft Hato al meer dan honderd wedstrijden gespeeld voor Ajax 1. "Hij heeft gigantisch veel potentie. Nog een seizoen bij Ajax is absoluut geen straf voor zijn ontwikkeling, maar ik snap ook dat hij aan een volgende stapdenkt. Ik zou hem aanraden om niet direct naar een topclub te gaan, maar naar een club waar hij zich kan doorontwikkelen in een hoger ritme en in een andere cultuur", zegt Babel tegenover BesteOnlineCasinoNederland.

Liverpool krijgt dringend advies: 'Arne Slot zou gek zijn om hem niet van Ajax te kopen' Aan tafel van Voetbalpraat op ESPN waren de gasten lovend over Jorrel Hato. De pas 18-jarige verdediger van Ajax maakt dit seizoen veel indruk. Volgens Kenneth Perez zou Arne Slot er goed aan doen om het grote talent naar Liverpool te halen.

Wijnaldum als voorbeeld

De linksback annex centrale verdediger wordt in de wandelgangen onder meer genoemd bij Liverpool en Real Madrid. Dat lijkt Babel niet verstandig. "Bij de Premier League denk ik dan aan clubs als Aston Villa of Newcastle, wat ook geen 'kleine' clubs zijn. Ook daar is al een gigantische druk, waarbij er veel verwachtingen van je zijn. Alleen er is wel veel meer vrijheid voor foutjes dan bij een Arsenal. Dit lijkt mij een ideale tussenstap voor hem voor de komende twee jaar."

"Iemand die het goed heeft aangepakt is Wijnaldum. Hij speelde sterren van de hemel bij PSV, maar ging niet direct naar een topclub. Via Newcastle kwam hij toch bij het grote Liverpool terecht. Maar ik geef je ook gelijk dat het tegenwoordig makkelijker is om een grote stap te maken, kijk maar naar enkele Franse spelers bij Real Madrid. Ze presteren gelijk, terwijl ze pas net uit de Franse competitie komen. Zoiets was vroeger ondenkbaar. Dus wie ben ik om te zeggen dat die het rustig aan moet doen? Als Hato zich er klaar voor voelt, dan moet hij het gewoon doen."

Dit is Georginio Wijnaldum: publiekslieveling, lucratief salaris in Saoedi-Arabië en vader van vier kinderen Georginio Wijnaldum speelde in de Nederlandse top en maakte een geweldige transfer via Newcastle United naar Liverpool. Inmiddels telt de 94-voudig international zijn geld in de zandbak bij Al-Ettifaq. Dit weten we allemaal over één van de meest ervaren krachten van het Nederlands elftal op het EK voetbal in Duitsland.

Te vroeg gebracht bij Ajax

Babel was zelf óók héél jong toen hij debuteerde in de hoofdmacht van Ajax. "Ik was net twee maanden zeventien. Een paar maanden daarvoor tekende ik mijn contract, waarna je meestal nog een jaar of twee moet wennen aan het prof zijn. Alleen het moment kwam ineens erg snel, doordat er enorm veel blessures in het eerste elftal waren. Op dat moment speelde Zlatan Ibrahimovic in de spits, maar hij lag er net als de andere spitsen geblesseerd uit."

"Ik vond het zenuwslopend in het begin, omdat het zó onverwachts kwam. Ik was totaal niet voorbereid. Toch merkte ik al snel dat ik me wel comfortabel voelde, en dat zag je ook terug in het resultaat. Een assist bij mijn debuut, terwijl we ook nog eens ADO Den Haag met 4-0 overklasten. Klinkt als een goed debuut, toch?"

Debuteren onder Marco van Basten

Babel kwam uiteindelijk tot liefst 69 interlands. De voormalige aanvaller van onder andere Ajax, Liverpool en Hoffenheim maakte zijn debuut op negentienjarige leeftijd onder bondscoach Marco van Basten. "Hij was daarvoor trainer van het tweede elftal van Ajax. Van Basten wist als geen ander hoe hard ik op het veld werkte, terwijl hij ook wel kon inschatten welk potentieel ik had. Door hem was het wel makkelijker om op die leeftijd al geselecteerd te worden", benadrukt Babel.