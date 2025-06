Oranje krijgt welkomstcadeau van blunderend Finland in WK-kwalificatie

Nederland is zonder al te grote moeite met een overwinning begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK. In Finland boekte Oranje een 2-0 overwinning door twee doelpunten in het eerste kwart. Daarna liet de wedstrijd te wensen over, maar dat leek Oranje wel prima te vinden. Drie punten mee het vliegtuig in en als de bliksem voorbereiden op Malta in Groningen.

Lang had Nederland niet nodig om de voorsprong te pakken in Finland, daarmee werd de wens van Koeman ingewilligd: korte metten maken en zo gauw mogelijk koploper van de groep worden. Oranje werd ontzettend snel geholpen door de Finnen die op onbegrijpelijke wijze een goal weggaven.

Onbegrijpelijke actie

Middenvelder Kaan Kairinen speelde de bal met zijn borst op niet te verstane wijze terug op zijn keeper, die veel te ver weg stond. Memphis Depay kreeg de bal pardoes in zijn loop en kon makkelijk scoren. Binnen 8 minuten stond Nederland al op voorsprong, een heus welkomstcadeautje in de kwalificatiegroep.

Vlak erna liep Frimpong bij de tweede paal de bal bijna tegen de touwen. Maar Hradecky pareerde knap in de korte hoek. Het was een mooie bal van Cody Gakpo. Het bleek de dag van de kopballen te worden, want ook Dumfries poogde even later met zijn hoofd. Hij knikte de bal alleen voorlangs.

Grote inkakker

Die balletjes van Gakpo kwamen nog een aantal keer voorbij, maar telkens zonder succes. Tot Denzel Dumfries er na zo’n 25 minuten wel goed tegenaan liep. Zo stond het simpel en snel al 2-0 voor Oranje, dat veel beter was dan Finland. De wedstrijd kon vanaf hier wel eindigen want hij viel pardoes dood. Als een biertje op een veel te warm strand. Of het nu door de voorsprong kwam of door het gemis van scherpte, Oranje werd slordiger richting het einde van de eerste helft.

Die lijn trok zich door in de tweede helft. De opbouw verliep stroef, ballen werden ingeleverd en kansen werden verkwanseld. Memphis had Oranje op 3-0 moeten zetten nadat Reijnders hem één op één stuurde. Hij had Gakpo en Frimpong naast zich, ging voor eigen succes maar miste.

Bedroevend tempo

De slotfase leek in principe nergens meer naar, deze eerste WK-kwalificatiewedstrijd eindigde alszijnde een soort oefenduel. De intensiteit had een dieptepunt bereikt, daar lusten de honden geen brood van. Maar voor Oranje leek het helemaal geen straf. Met een comfortabele 2-0 op zak konden zij zonder grote kleerscheuren richting het einde van de wedstrijd.

Zo boekt Oranje de eerste overwinning in de kwalificatie en kan het zich opmaken voor een treffen met Malta, dinsdagavond in Groningen.

