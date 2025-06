EK onder 21, met hoopvol Jong Oranje, van start: dit is het programma en de stand van het jeugd-EK in Slowakije

Jong Oranje gaat proberen om voor het eerst in ruim twintig jaar weer eens het EK onder 21 te winnen. Onder leiding van bondscoach Michael Reiziger hoopt de ploeg revanche te nemen voor het mislukte jeugd-EK van 2023. De weg naar de editie in Slowakije was veelbelovend. Check in dit artikel onder andere het programma en de stand.

Na de gewonnen uitzwaaiwedstrijd tegen Ivoorkust (3-0) in een volle Euroborg in Groningen is het vanaf donderdag 12 juni tijd voor het echte werk. Jong Oranje is in Groep D ingedeeld met Finland, Denemarken en Oekraïne. Een op papier makkelijkere poule dan twee jaar geleden. In Georgië was de groepsfase toen meteen het eindstation van de talentvolle lichting. Het toernooi begint een dag eerder met het thuisland tegen de leeftijdsgenoten van Spanje.

Dit is Michael Reiziger: primeur bij Ajax, geheimzinnige relatie én beschuldigde ex van ontvoering Michael Reiziger tekende onlangs bij als bondscoach van Jong Oranje, nadat hij in verband werd gebracht als mogelijke opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. Als voetballer kende de bondscoach een succesvolle carrière en speelde hij op meerdere posities. De Surinaamse Nederlander kwam uit voor onder meer Ajax, FC Barcelona, AC Milan en het Nederlands elftal. Na zijn vertrek bij Ajax in 2023 werd hij aangesteld als bondscoach Jong Oranje. Dit is Michael Reiziger.

Foutloos in kwalificatie

Onder leiding van toenmalig bondscoach Erwin van de Looi werd er tegen latere Europees kampioen Engeland, gastland Georgië en buurland België drie keer gelijkgespeeld. Die drie punten waren niet genoeg om door te gaan. De aanloop naar dit EK was weer veelbelovend. Jong Oranje won alle tien de wedstrijden in de kwalificatie, met een doelsaldo van 32 goals voor en 3 tegen.

Selectie Jong Oranje voor EK 2025: één speler sluit na interlands met Nederlands elftal aan Michael Reiziger heeft zijn selectie voor Jong Oranje bekendgemaakt. De beloften van het Nederlands elftal beginnen op 12 juni aan het EK in Slowakije met een wedstrijd tegen Jong Finland. Reiziger heeft dan ook een aantal topspelers opgenomen in zijn selectie.

Programma Jong Oranje op EK onder 21

Met nieuwe bondscoach Reiziger sinds de kwalificatie aan het roer hoopt de talentvolle lichting weer eens mee te doen om de titel. Het is de 25ste editie van het EK. Spelers die geboren zijn na 1 januari 2002 zijn speelgerechtigd. In 2006 en 2007 werden de talenten van Nederland voor het laatst Europees kampioen. Check hieronder het programma in de groepsfase.

Stand Jong Oranje op EK onder 21

De nummers 1 en 2 na de drie groepsduels gaan door naar de kwartfinales. De groepswinnaar speelt dan tegen een nummer 2 van een andere groep. Voor de nummers 3 en 4 zit het EK er al na 3 duels op.

Op welke zender?

Het EK onder 21 is live te zien op Ziggo Sport. Van 11 tot en met 28 juni is het sportkanaal van Nederland de zender om alle wedstrijden live te volgen. Niet alleen het Nederlands elftal, maar ook alle andere duels zijn op Ziggo Sport (gratis kanaal). Ook op Ziggo Sport 2 en Ziggo Sport 3 (betaald via abonnement) worden de EK-partijen uitgezonden. Via de Ziggo Sport Totaal-app zijn er ook livestreams te vinden. Check hieronder het hele programma.