Memphis Depay kruipt met 48ste goal dichterbij topscorer Robin van Persie bij Oranje

Memphis Depay maakte zaterdag voor Nederland de 0-1 tegen Finland. Met zijn goal in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje komt de aanvaller dichterbij de koploper op de eeuwige topscorerslijst. Al in 2025 zou de magische grens bereikt kunnen worden.

Memphis Depay krijgt Robin van Persie, de topscorer aller tijden van Oranje, steeds meer in het vizier. De 31-jarige aanvaller maakte in de uitwedstrijd tegen Finland zijn 48e doelpunt voor het Nederlands elftal en heeft nog maar twee treffers nodig om Van Persie te evenaren. Depay opende in de zevende minuut de score in het Olympiastadion van Helsinki.

Robin van Persie

Van Persie is sinds 11 oktober 2013 de topscorer aller tijden van Oranje. Hij maakte in een duel met Hongarije zijn 41e treffer voor de nationale ploeg en passeerde toen Patrick Kluivert (40 doelpunten) op de lijst van meest scorende internationals van Oranje.

De huidige hoofdtrainer van Feyenoord nam na 102 interlands en vijftig doelpunten afscheid van het Nederlands elftal. Depay speelde zijn 101e interland in Finland.

Eerste interland van Memphis Depay

Memphis Depay speelde zijn eerste interland voor het Nederlands elftal op 15 november 2013. Het was een vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië, waarin hij zijn debuut maakte als jonge aanvaller. Dit markeerde het begin van zijn internationale carrière bij Oranje.

Depay scoorde zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal op 14 oktober 2014, tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan. Hij maakte indruk door als jonge speler het net te vinden, wat zijn talent bevestigde en zijn plek in het team versterkte. Het was een belangrijk moment voor hem.

Record in zicht

Nu is hij dus hard op weg om topscorer aller tijden van Oranje te worden. Dinsdag is alweer zijn nieuwe kans om het magische aantal van 50 te halen. Dan komt laagvlieger Malta op bezoek in de WK-kwalificatie. In september en oktober zijn er ook weer interlandperiodes, waardoor het record niet al te lang meer op zich zou moeten laten wachten.

Corinthians

Memphis Depay speelt sinds september 2024 voor het Braziliaanse SC Corinthians Paulista. Hij tekende een contract tot eind 2026 na zijn vertrek bij Atlético Madrid. Sindsdien heeft hij zich bewezen met 12 doelpunten en 10 assists in 32 wedstrijden. Zijn prestaties waren onder andere bepalend in de gewonnen Paulista Cup van 2025.

