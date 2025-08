Shon Weissman was zo goed als de nieuwe aanwinst van Fortuna Düsseldorf in de 2. Bundesliga, maar fans van de Duitse club hebben de transfer geboycot. Zij kunnen niet verkroppen dat de Israëlische aanvaller van Granada zich fel uitspreekt tegen Gaza en hebben succes gekregen. De transfer is op het laatste moment afgeketst, maar niet zonder slag of stoot.

De 29-jarige Weissman stond op het punt om te tekenen bij de club op het tweede niveau van Duitsland, toen Fortuna Düsseldorf volgens Bild onder de druk van de eigen aanhang bezweek en de transfer afblies. De Israëlische spits was op en na 7 oktober 2023 zeer fel over de terroristische aanslag van Hamas op Israëlische burgers. Hij sprak toen onder meer over 'Gaza wegvagen' en 'gooi er 200 ton bommen op'. Die uitspraken schieten bij de fans van de Duitse club helemaal in het verkeerde keelgat.

Officieel statement

Op sociale media regende het haat en afkeurende berichten over de aanstaande transfer. Er werden zelfs petities gestart om de komst van Weissman te voorkomen. Dinsdag kwam de club met een officieel statement dat na uitgebreid onderzoek is besloten om de Granada-aanvaller toch niet te halen. Weissman had zijn medische keuring al afgerond en was al op diverse burelen van de club geweest om kennis te maken.

INFO-TWEET ℹ️



Wir haben uns intensiv mit Shon Weissman beschäftigt, uns aber final entschieden, von einer Verpflichtung abzusehen.#f95 | 🔴⚪ — Fortuna Düsseldorf (@f95) August 5, 2025

'Blijft een open wond'

Zelf liet Weissman ook van zich horen na het klappen van de transfer naar Duitsland. Hij was op zijn Instagram fel en duidelijk. 'Ik ben een zoon van een natie die nog steeds rouwt om de gruwelijkheden die op 7 oktober plaatsvonden. Die zwarte dag, toen hele families werden ontvoerd, vermoord en gemarteld, blijft een open wond voor mij als persoon, als onderdeel van een Israëlische familie en als sporter van mijn land.'

'Als dat voor sommigen moeilijk is...'

Volgens hem is het mogelijk én noodzakelijk om zich uit te spreken tegen het pijn doen van onschuldige mensen en weigert hij weggezet te worden als iemand die haat verspreidt. "Als dat voor sommigen moeilijk is te begrijpen, dan zouden ze nog eens moeten kijken naar wat er op 7 oktober is gebeurd. Hoewel ik alle kritiek accepteer, doet het me pijn dat niet de hele context is meegenomen in het besluit."

'Wat er ook gebeurt'

Hij noemt het niet doorgaan van zijn vertrek naar Düsseldorf een 'nationaal en persoonlijke heartbreak' en zegt te blijven staan voor mensenrechten, sportiviteit en wederzijds respect. "En uiteindelijk zal een persoon altijd achter zijn land blijven staan, wat er ook gebeurt. Geen buitenstander zal ooit kunnen begrijpen wat we hebben moeten doorstaan. Mijn loyaliteit kan niet in twijfel getrokken worden. Zeker niet als je eigen volk nog steeds z'n doden aan het begraven is."

Trots

Weissman sluit af met een veelzeggende boodschap. Hij is niet alleen dankbaar voor de steun die hij wél gekregen heeft, maar hij zal ook 'voor altijd trots met de Israëlische vlag spelen, waar hij ook speelt'.