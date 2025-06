Brazilië ook onder Carlo Ancelotti in problemen, twee debutanten naar WK 2026

Nog drie landen hebben zich geplaatst voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Japan, Argentinië en Nieuw-Zeeland waren al geplaatst, maar daar zijn Oezbekistan, Jordanië en Zuid-Korea bijgekomen. Een unicum, want voor die eerste twee is het hun debuut op een WK.

Oezbekistan en Jordanië maken hun debuut op het WK in 2026. Beide landen verzekerden zich donderdag van twee van de acht Aziatische tickets tijdens de negende speeldag van de derde kwalificatieronde van de AFC. Oezbekistan had genoeg aan een doelpuntloos gelijkspel tegen de Verenigde Arabische Emiraten om zich te verzekeren van plek twee in poule A.

Jordanië won met 3-0 van Oman en eindigt daardoor in poule B als tweede achter het eveneens geplaatste Zuid-Korea. In poule C wist Japan zich al te plaatsen. Daar vechten Saudi-Arabië en het Nederlands getinte Indonesië in de play-offs nog om een WK-ticket. De Saudi's kunnen zich zelfs nog direct plaatsen voor het WK, maar dan moet er op de laatste speeldag van de kwalificatie met vijf goals of meer verschil worden gewonnen van Australië. Anders gaan The Socceroos zeker naar het WK. Zoals het er nu voorstaat gaan ook Irak, Qatar, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten de play-offs in.

🇺🇿 Uzbekistan

🇰🇷 South Korea

🇯🇴 Jordan



Three more nations have booked their spot in the 2026 World Cup ✨ pic.twitter.com/ThHQEvseBA — B/R Football (@brfootball) June 5, 2025

Qatar

In dezelfde groep als Jordanië debuteerde Julen Lopetegui, voormalig coach van Real Madrid en Spanje, als bondscoach van Qatar met een thuisoverwinning op het reeds gekwalificeerde Iran. Het doelpunt werd gemaakt door de in Portugal geboren Pedro Ró-Ró Correia. Qatar plaatst zich hiermee voor de play-offs. Daarin worden de nummers drie en vier van elk van de drie huidige groepen verdeeld over twee nieuwe groepen. De winnaars daarvan plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, terwijl de nummers twee een extra play-off spelen om te bepalen wie naar de continentale play-off gaat.

Brazilië

In de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie heeft het 'nieuwe Brazilië' zich nog niet van de beste kant laten zien. Oud-Real Madrid coach Ancelotti debuteerde als trainer van de Goddelijke Kanaries. Brazilië wist onder zijn hoede echter niet te scoren en speelde doelpuntloos gelijk tegen Ecuador. De Brazilianen staan nu vierde in de WK-kwalificatiepoule met tien landen. De eerste zes gaan direct door naar het WK 2026. Het gat tussen Brazilië en de nummer zeven Venezuela is al zeven punten. Ook Ecuador, Paraguay, Uruguay en Colombia zijn op dit moment virtueel WK-deelnemer.