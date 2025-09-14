Bruno Martins Indi is terug in ‘zijn’ Rotterdam. De plek waar hij opgroeide, zijn gezin woont en waarvan hij jaar in jaar uit naar Alkmaar reed. Nu kunnen zijn kinderen op de fiets om hem te zien spelen. Het is één van de redenen dat hij naar Sparta Rotterdam ging, maar ook omdat zijn carrière, ondanks laat blessureleed, nog verre van over is. “Ik wil mijn carrière op een voetballende manier afsluiten. Ik ben nog zo gebrand om te presteren.”

Hij raakte zwaar geblesseerd op 30-jarige leeftijd en had ook afgelopen seizoen last van blessures. Nu is hij fit, wil hij nog voetballen en doet hij dat dichtbij huis in zijn geliefde Rotterdam. Bij Sparta heeft hij een contract van twee jaar met de optie op nog een jaar. “Er moesten voor mij wat vakjes worden afgevinkt, want het was heel belangrijk dat ik de juiste keuze zou maken”, vertelt hij over zijn korte periode als transfervrije speler tegenover Sportnieuws.nl.

Thuis

De thuissituatie speelde een belangrijke rol in zijn keuze. “Zoals dat altijd zo is geweest”, vertelt hij. “En op sportief gebied zit ik aan het einde van mijn carrière in principe. En dat wil ik wel op een voetballende manier afsluiten. Dat past hier allemaal. Ik ben nog heel gebrand om te presteren. Dat kan ik hier doen in een rol waarbij ik mij, ook op deze leeftijd nog, kan uitdagen. Met passie presteren en plezier hebben. Zolang ik dat kan uiten, zal je mij met een lach zien. De passie die je hebt op het veld, die blijft altijd leidend.”

Dat Martins Indi nog altijd op het veld staat, dat is geheel niet vanzelfsprekend. "Mijn blessure heeft mij laten inzien hoe bijzonder het is om op het veld te staan." De ervaren verdediger maakte ook mindere tijden mee, tijdens periodes dat hij zwaar geblesseerd was. “Het is namelijk niet altijd zomaar een gegeven dat je op het veld kan staan. Je gaat als je geblesseerd bent ook de andere kant zien, dat zet van alles in perspectief.”

Sparta

Een andere reden dat de keuze voor Sparta viel, was Rotterdam. De plek waar hij opgroeide. “Mijn gezin is prioriteit nummer één. Ik moet mijn passie kunnen uiten, maar het is nu wel lekker dat ik bij wijze van spreken eerder thuis ben. Dat zij ook gewoon weer binding hebben, omdat het dichtbij is. Het is nu makkelijker voor hen om op de training te kijken. Het is mooi dat ik weer in Rotterdam ben.”

Hij had een gesprek met Maurice Steijn voordat de stap definitief werd, maar de 36-voudig international had altijd al een goed beeld van zijn nieuwe club Sparta. “Ik heb zelf ook in de regio gevoetbald. Ik kende de opleiding altijd al als een hele goede. Er komen talenten vandaan die doorbreken en uitgegroeid zijn tot international."

Zelfde visie

En dat beeld werd na het gesprek alleen maar versterkt. “Hij vertelde hoe hij naar voetbal keek en vroeg hoe ik daarin stond. We geloven in dezelfde visie van ontwikkelen, presteren en plezier. Dat in combinatie met de juiste mensen op de juiste plek met de juiste energie en mindset.”

In Rotterdam is hij direct gebombardeerd tot aanvoerder in een goede groep jongens die gevarieerd is van jong tot oud. Zo speelt hij weer samen met Jonathan de Guzmán, waar hij samen mee optrok tijdens het WK in Brazilië in 2014. “Het is jammer dat hij even geblesseerd is. Maar hopelijk kan ik hem zo gauw mogelijk weer op het veld zien, zodat hij zijn carrière op een goede manier kan afsluiten.”

Talent

De speler naast hem op het veld is misschien nog wel de jongste: Marvin Young is 19 jaar. “Het is een gretige groep, met wat ervaren spelers natuurlijk. Er hangt een goede energie omheen”, omschrijft de opgewekte Martins Indi. “Ik kreeg een goed gevoel toen ik erbij kwam. De club vertelde me al dat we met goede mensen werken, dat werd alleen maar bevestigd."

Sparta past wat Martins Indi betreft ook in het rijtje van clubs thuis waar hij voor gespeeld heeft in het verleden. “Ik heb altijd voor het voetbal gekozen. De clubs waar ik heb gespeeld, hebben ontwikkeling en presteren centraal gestaan. Ontwikkeling stond altijd centraal, gecombineerd met presteren natuurlijk. Uiteindelijk komt het allemaal op ontwikkelen neer. Dat wil je zo goed mogelijk wegzetten zodat je individueel en als club kan groeien. Dat is bij Sparta ook het geval. Ik ben trots dat ik daar nu deel van mag uitmaken; om ieder individu te kunnen verbeteren.”