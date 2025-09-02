Voor Priscilla Steijn, de moeder van Feyenoord-aanvoerder Sem en vrouw van Sparta-trainer Maurice, was het zondag een enorm spannende dag. Ze zat totaal niet te wachten op de ontmoeting tussen de twee clubs in de VriendenLoterij Eredivisie. "Ik zeg altijd: 'schiet mij maar naar de maan'." Toch heeft ze een duidelijke voorkeur voor de winst.

Priscilla zat zondagmiddag vol zenuwen in Het Kasteel. Daar speelde Sparta tegen Feyenoord, alweer de zevende clash tussen vader en zoon Steijn. "Zielig hè, voor mij", zegt de vrouw des huizes tegen het AD.

Gelukkig was ze niet alleen, maar zat ze naast dochter Biba, moeder Diny en schoondochter Quirine. "Ik denk niet dat dat echt gaat wennen. Ik zeg altijd: 'schiet mij maar naar de maan'. Ik ben er even niet. Ik vind het altijd weer veel te spannend.”

Voorkeur

Maar Priscilla heeft wel een duidelijke voorkeur voor haar zoon. "Ik ben altijd voor Sem, alleen ligt het er wel even aan of Maurice de puntjes nodig heeft, zoals destijds bij Ajax”, verteltze. "Toen was ik samen met Biba echt voor Maurice. Ik vroeg nog aan Sem: heb je niet ergens last van? Dat je die wedstrijd lekker niet mee doet. ‘Nee mam, ik ga lekker voetballen en scoren’. En dat doet ‘ie dan ook gewoon."

Ajax verloor die wedstrijd in 2023 met 3-1. Zondag moest vader Maurice weer het onderspit delven. Dit keer won Feyenoord met 4-0 van Sparta, maar Sem wist niet te scoren. Toch was het een fantastische week voor hem. Hij zit namelijk voor het eerst bij de selectie van Oranje.

Oranje

"Oranje is van jongs af aan zijn droom geweest. Als het dan gebeurt, knal je uit elkaar van trots", aldus zijn moeder. Sem deed er dan ook alles aan om zijn doel te bereiken en was onafscheidelijk met zijn voetbal. Het liefst nam hij die zelfs mee naar bed. "Hij sliep in een hoogslaper en dan zei ik altijd tegen hem: ‘niet die vieze bal mee naar bed, want die rolt ook over straat’."

Nu zijn droom werkelijkheid is geworden geniet moeder Steijn van de carrière van de 23-jarige middenvelde. „Ik vind het heel bijzonder om je zoon zo te zien spelen in al die grote stadions", zegt ze. "Het wordt rondom Sem natuurlijk allemaal ook steeds meer. Dat vind ik wel wennen. Hij kan geen stap verzetten of hij moet ergens op de foto of een handtekening geven. Dat is een verschil nu hij bij Feyenoord speelt.”

Nederlands elftal

Steijn kan mogelijk donderdag zijn debuut maken voor Oranje in het vriendschappelijke duel met Polen. Op zondag volgt een wedstrijd met Litouwen in de WK-kwalificatie.

