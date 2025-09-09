Sparta-trainer Maurice Steijn zag zijn zoon Sem zondag debuteren voor Oranje. Vol trots stapte hij na de wedstrijd tegen Litouwen in de WK-kwalificatie weer in het vliegtuig naar Nederland. Daar ontstond een opmerkelijk onderonsje met een fotograaf.

"Het verhaal dat Sem zijn eerste Oranjeshirt niet wilde ruilen met een speler van Litouwen ging al viraal", schrijft fotograaf en eigenaar van Pro Shots Stanley Gontha op LinkedIn. De Litouwse rechtsback Justas Lasickas waagde na afloop van de wedstrijd een poging om zijn shirtje te ruilen met de debutant van Oranje. Steijn moest met een duidelijk handgebaar het aanbod van zijn tegenstander weigeren, want hij had al een eigenaar voor zijn debuut-shirt in gedachten. "Deze was exclusief bedoeld voor zijn vader."

Naar aanleiding van dat verhaal doet Gontha een boekje open over een onderonsje met Maurice tijdens de terugreis naar Nederland. "Op de terugvlucht naar Amsterdam zag ik Maurice Steijn twee rijen achter mij in het vliegtuig zitten", vertelt hij.

'Toevallig liep ik samen met Maurice het stationsgebouw van Schiphol uit en ik vroeg hem of hij het shirt al had gekregen. Zonder na te denken trok hij de ritssluiting van zijn jack naar beneden en zei vol trots 'sterker nog ik heb hem al aan'." Een mooi moment dat Gontha graag had vastgelegd. "Nu had ik heel brutaal hier nog een foto kunnen maken, maar ik wilde het momentum van een trotse vader niet verpesten."

Achteraf roept het vragen op bij hem: "Foute keuze of juiste inschatting, wat vinden jullie?", vraagt hij zijn volgers.

Belaagd

Nadat Steijn zijn shirt had overhandigd aan zijn vader, werd de trainer van Sparta belaagd door Litouwse kinderen, die allemaal achter het shirt van de speler van Nederland aanzaten. "Maar ik moest ze echt teleurstellen, want dit krijgt thuis een heel mooi plekje”, zei Maurice eerder tegen De Telegraaf.

Debuut

Steijn maakte in het duel tegen Litouwen zijn debuut voor het Nederlands elftal. In de 62ste minuut kwam de Hagenaar in het veld. Een minuut na zijn entree scoorde Memphis Depay de bevrijdende 2-3. Waar hij donderdags nog op de tribune zat tegen Polen, was Steijn na afloop van zijn debuut door het dolle heen. "Ik denk wel dat dit het mooiste moment van mijn carrière is'', vertelde hij tegen de camera van ESPN.

