Hij was een gewaardeerde voetballer bij onder meer ADO Den Haag en Feyenoord, maar Lex Immers is al een tijdje profvoetballer af. Toch heeft de oud-aanvallende middenvelder (39) een nieuwe sportieve passie gevonden waar hij bijzonder goed uit de voeten kan, dankzij een avontuur in Spanje.

Immers beëndigde in 2021 zijn voetballoopbaan en emigreerde met zijn vrouw en kinderen naar Spanje. Inmiddels zijn we vanwege heimwee van Immers' geliefde weer terug in Nederland, maar het Spaanse avontuur heeft de oud-speler veel gebracht: een nieuwe sport, bijvoorbeeld.

Hij raakte namelijk verknocht aan padel, dat in Spanje een enorm grote sport is. "In Spanje heb ik voor het eerst gepadeld", zo vertelt hij in Sportnieuws.nl Padelpraat. "En ik ben er niet meer vanaf te slaan."

Oud-tennisser helpt Lex Immers

In gesprek met ex-tophockeyster Fatima Moreira de Melo en voormalig toptennisser John van Lottum legt Immers uit hoe hij in aanraking kwam met de sport. Dankzij de makelaar ging Immers in Spanje een keertje mee naar de padelbaan. Oud-tennisser Pjotr van Dalfsen hielp Immers daar op weg.

En dat was nodig, want Immers had in zijn leven nauwelijks een racket vastgehouden. "Voor mij en Pjotr was dat lekker, ik kon gewoon van de basis opbouwen." Als Moreira de Melo vraagt of hij eigenlijk wel wist hoe hij zijn materiaal vast moest houden, reageert Immers gevat. "Ik heb wel eens een waterpistool vastgehouden, dat is eigenlijk hetzelfde."

Terug naar Nederland

De Hagenees doet inmiddels zelfs mee aan toernooien en is padeldocent. "Moet je nagaan. Boek je een lesje, krijg je Lex Immers tegenover je", lacht Van Lottum. Dat gebeurt voornamelijk in Nederland, want het gezin met kinderen van 18, 15 en 8 heeft Spanje alweer verlaten.

Dat had van de oud-prof niet gehoeven, maar zijn geliefde Kelly vond het mooi geweest. "Zij was vaak thuis. Thuis word je dan ongelukkig. wat doe ik hier eigenlijk? Je merkt het aan een persoon, zeker als je twintig jaar samen bent. Toen zei ik: luister, zullen we teruggaan naar Nederland? Ik zag meteen een grijns op haar gezicht: zou je dat echt willen? Tuurlijk, zei ik. Als jij daar écht gelukkig van wordt, dan gaan we dat doen."

