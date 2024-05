Celtic zet belangrijke stap richting nieuwe Schotse titel na donkerrode kaart van Rangers-speler in Old Firm

Er stond zaterdagmiddag een belangrijke Old Firm op het programma in de Schotse Premiership. Koploper Celtic ontving aartsrivaal Rangers. Met het oog op de Schotse titel een beladen duel. De thuisploeg won met 2-1, mede door een rode kaart van John Lundstram van Rangers.

De Scouser haalde het einde van de eerste helft niet eens door een bizarre zaag op het onderbeen van op het onderbeen van Alistair Johnston. William Collum, de scheidsrechter van dienst, had hulp van de VAR nodig om Lundstram de rode kaart te geven. In eerste instantie vond hij geel wel op zijn plaats, maar na het zien van de beelden draaide hij snel van mening.

Titel bijna binnen

Celtic stond op dat moment met 2-1 voor. De goals vielen in rap tempo achter elkaar op Celtic Park. Matt O'Riley opende in de 35e minuut de score en de onfortuinlijke Lundstram maakte drie minuten later een eigen doelpunt: 2-0. Oud-Feyenoorder Cyriel Dessers bracht in de 40e minuut de spanning terug door de aansluitingstreffer namens Rangers binnen te koppen.

Na rust kreeg Celtic de kans om op 3-1 te komen, alleen O'Riley miste een penalty. Dus bleef het spannend qua stand, niet qua spel. Celtic had de bal en speelde de wedstrijd eigenlijk volwassen uit. Het zette ook een belangrijke stap richting de tweede Schotse titel op rij. The Bhoys zijn met nog twee duels te gaan alleen nog in te halen op doelsaldo, dat flink beter is dan dat van Rangers: +59 om +52.