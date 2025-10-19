De voetballers van de Boliviaanse clubs Blooming en Bolivar speelden een wedstrijd die de geschiedenisboeken ingaat. De match eindigde met slechts 15 spelers op het veld, na maar liefst zeven rode kaarten uitgedeeld door scheidsrechter Jordi Aleman.

De wedstrijd in Santa Cruz eindigde met een 2-1 overwinning voor Bolivar, maar de uitslag was uiteindelijk het minst belangrijke detail. De wedstrijd was vanaf het begin extreem gespannen. De thuisploeg pakte in de eerste 11 minuten al twee gele kaarten. Vervolgens kreeg de uitploeg in de 15e minuut een penalty, die Martin Cauteruccio echter miste.

Chaos

Door deze gemiste kans om op voorsprong te komen, werden de spelers van Bolivar net zo nerveus als hun tegenstanders in de openingsminuten. Dit resulteerde in drie gele kaarten voor Bolivar in het daaropvolgende kwartier. Middenvelder Santiago Echebarne van Blooming profiteerde van de situatie en zette de thuisploeg in de 33e minuut op voorsprong, wat slechts de opmaat was voor de chaos die volgde.

Massale vechtpartij

In de 39e minuut brak er een massale vechtpartij uit tussen de spelers van beide teams. De scheidsrechter deelde onmiddellijk drie directe rode kaarten uit. De doelman van de thuisploeg, Braulio Uraezana, en het gastenduo Daniel Catano en Leonel Justiniano moesten het veld verlaten. Maar daar bleef het niet bij. Scheidsrechter Aleman kreeg een oproep vanuit de VAR-ruimte om de beelden van de vechtpartij te bekijken, waarna hij nog eens één speler van beide kanten wegstuurde. Saul Severiche van Blooming moest vroegtijdig douchen, terwijl Bolivar het zonder Damian Battalini moest stellen.

Nog meer rode kaarten

De fans in Santa Cruz dachten misschien dat ze alles al hadden gezien, maar de tweede helft was niet minder hectisch. In de eerste 15 minuten van het tweede deel keerde alles ten gunste van de uitploeg. Eerst kwam Bolivar, met een man minder, in de 52e minuut op gelijke hoogte via Pato Rodriguez. Twee minuten later, in de 54e minuut, kreeg Echebarne, de doelpuntenmaker van Blooming, een directe rode kaart. En in de 60e minuut voegde Denilson Duran zich bij hem in de kleedkamer, eveneens met een directe rode kaart.

Vuurwerk in kruis

De laatste dertig minuten speelde Bolivar dus met een numerieke meerderheid, acht tegen zeven. Deze overmacht wisten de gasten in de blessuretijd te benutten. In de tweede minuut van de extra tijd scoorde Escleison Rivero de winnende treffer, goed voor drie punten. Overigens is dit de tweede keer in enkele maanden dat de ploeg van Blooming in de schijnwerpers staat. Eerder werd tijdens een wedstrijd tegen Strongest speler Juan Godoy geraakt door vuurwerk in zijn kruis.