Voor Schalke 04-directeur Youri Mulder eindigde het afgelopen seizoen op droomachtige wijze. De club kroonde zich tot kampioen van de 2. Bundesliga en verzekerde zich daarmee van een terugkeer op het hoogste niveau. De promotie mondde uit in een groot en onverwacht feest, waarop de voormalig Oranje-international inmiddels heeft teruggeblikt.

Begin mei was het eindelijk zover voor de club uit Gelsenkirchen. Na drie seizoenen keerde Schalke 04 terug naar het hoogste niveau van Duitsland door in een kolkende Veltins-Arena met 1-0 te winnen van Fortuna Düsseldorf.

Mulder speelde een belangrijke rol in dat succes. De 57-jarige technisch directeur van Schalke 04 kent de club bovendien door en door: de zoon van oud-profvoetballer Jan Mulder kwam zelf van 1993 tot medio 2002 uit voor de ploeg uit Gelsenkirchen.

Feest om nooit te vergeten

Het promotieweekend werd er dan ook een om nooit te vergeten. De festiviteiten in en rond het stadion gingen tot diep in de nacht door. Mulder besloot de bijzondere avond op passende wijze af te sluiten: hij bleef in het stadion overnachten.

In de talkshow De Oranjezomer blikte Mulder terug op het bijzondere feestje, dat hij eigenlijk helemaal niet gepland had voor toen. "Het was eigenlijk in dat weekend nog niet helemaal gepland. We dachten niet dat het toen al zou gebeuren. Dus ik had ook niet echt een hotelkamer."

Gelukkig was er wel een oplossing. "Dat kantoor daar voldoet eigenlijk heel goed. En mijn vriendin kwam van de camping, dus die had campingbedjes in de auto", legde Mulder uit. Deze bedjes hadden ze uiteindelijk in het stadion gelegd om daar te slapen.

Waarom Mulder het grote feest eigenlijk niet zag aankomen? "Dat weekend waren we eigenlijk nog een beetje afhankelijk van andere tegenstanders. Toen gebeurde het toch wel, en toen was het groot feest natuurlijk."

Voorbereiding

Nu is het voor Mulder de zaak om zich goed voor te bereiden op het komende seizoen. Daar is hij inmiddels al mee bezig. "Je hebt de transferperiode, die duurt tot 31 augustus. Dus tot die tijd blijf je wel bezig. En je ziet vaak dat het in die periodes op de allerlaatste dag het drukst is", zo besloot de technisch directeur van de Duitse club.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover