Chelsea heeft de komst van Emanuel Emegha officieel gemaakt. De Londense club neemt de Jong Oranje-spits over van het Franse Strasbourg en hij zal in 2026 aan sluiten bij de ploeg van Enzo Maresca.

De deal tussen Strasbourg en Chelsea over Emegha komt niet uit de lucht vallen. De Londenaren zijn al langere tijd geïnteresseerd in de Nederlandse spits na diens goede prestaties bij de Franse club. Vorig seizoen maakte hij veertien goals in 29 officiële wedstrijden en daarom is hij dit jaar beloond met het aanvoerderschap. Emegha is het seizoen goed begonnen met drie goals in vier duels. De 22-jarige spits speelde ook al meerdere duels in Jong Oranje, maar voor het grote Oranje werd hij nog niet opgeroepen.

Meerdere clubs waren geïnteresseerd in Emegha en dat het juist Chelsea is geworden, is niet raar. Strasbourg en de Londense club hebben dezelfde eigenaar, de Amerikaanse zakenman Todd Boehly. Spelers van Chelsea worden regelmatig uitgeleend aan de Ligue 1-club en mede daardoor presteert Strasbourg uitstekend. Emegha is nu de eerste die de overstap van Frankrijk naar Chelsea maakt.

De Londenaren beschrijven Emegha als 'een van de meest opwinnende jonge aanvallers van Europa'.

Speelkansen voor Emegha

Voor Emegha wordt het wel nog afwachten hoe veel speeltijd hij in 2026 zal krijgen bij Chelsea. De Londenaren haalden afgelopen zomer Joao Pedro voor zeventig miljoen euro van Brighton & Hove Albion en Liam Delap voor veertig miljoen euro van Ipswich Town. Laatstgenoemde raakte echter al vroeg in het seizoen geblesseerd, waardoor Marc Guiu teruggehaald werd van zijn huurperiode bij Sunderland. Dat zorgde er dan weer voor dat de promovendus Brian Brobbey overnam van Ajax.

Chelsea Football Club has agreed a deal to sign striker Emanuel Emegha, with the Dutchman officially joining in 2026! — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 12, 2025

Nederlands elftal

Veel fans en analytici zijn zelfs van mening dat Emegha al een kans in Oranje moet krijgen. De spits liet zelf tegenover de NOS weten dat hij daar niet te veel mee bezig is. "Ik heb te veel gehoopt. Er is nooit contact geweest met iemand van Oranje. Zij zijn de professionals, de mannen met ervaring. Zij weten wanneer het juiste moment is om iemand binnen te brengen. Ik respecteer hun keuze. Als het aan mij lag, zat ik er al bij toen ik tien was."

