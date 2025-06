Topvoetballer Mykhailo Mudryk zit zwaar in de penarie. De 24-jarige voetballer van Chelsea is formeel beschuldigd van dopinggebruik door de Engelse voetbalbond (FA) en riskeert een schorsing van maximaal vier jaar.

Dit brekende nieuws bevestigdt een bron binnen de FA aan The Telegraph. "We kunnen bevestigen dat Mykhailo Mudryk is beschuldigd van schending van de anti-dopingregels, vanwege de aanwezigheid en/of het gebruik van een verboden stof, volgens de regels 3 en 4 van het FA-antidopingreglement. Omdat dit een lopende zaak is, kunnen we op dit moment geen verdere commentaar geven."

Meldonium

Topvoetballer Mudryk kwam in januari 2023 voor 70 miljoen euro, plus 30 miljoen aan bonussen, over van Shakhtar Donetsk naar Chelsea. Eind vorig jaar testte hij positief op meldonium tijdens een routinecontrole. Deze stof staat op de lijst van verboden middelen van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Meldonium bevordert de opname van zuurstof door de cellen, stimuleert de energieproductie en versnelt het herstel na fysieke inspanning.

De Oekraïense voetballer heeft Morgan Sports Law in de arm genomen voor zijn verdediging. Dit advocatenkantoor stond eerder ook Paul Pogba bij in zijn beroep tegen een vierjarige schorsing om dezelfde reden. Die straf werd later door het Hof van Arbitrage voor de Sport teruggebracht tot anderhalf jaar.

Mudryk ontkent

De vleugelspeler ontkende direct na zijn beschuldiging dat hij fout zat. "Dit komt als complete shock", schreef Mudryk destijds op Instagram. "Ik heb nog nooit bewust verboden middelen gebruikt. Ik weet dat ik niets verkeerd heb gedaan en blijf hopen dat ik weer snel op het veld sta."

