Clarence Seedorf niet verbaasd dat hij niet gewild is als trainer: 'Weet hoe de voetbalwereld in elkaar zit'

Clarence Seedorf (48) is na zijn loopbaan als voetballer een tijdje actief geweest als trainer. Het werd geen enorm succes en het smaakt volgens de Surinaams-Nederlandse oud-voetballer ook niet naar meer.

De voormalig speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Oranje was trainer van AC Milan, Deportivo La Coruña, Shenzhen Xiangxue en Kameroen. In gesprek met NOS zegt Seedorf: "Ik heb er op dit moment geen interesse in, nee. Maar je weet het in het leven nooit, soms krijg je ineens een belletje. Maar het is niet dat het nu kriebelt of dat ik het per se wil doen."

Goeie vraag

De viervoudig winnaar van de Champions League merkt dat hij ook niet heel goed in de trainersmarkt ligt. Waar het aan ligt? "Dat is een goeie vraag. Dat zou je aan die clubs moeten vragen. Nee, ik vind het niet vreemd, want ik weet hoe de voetbalwereld in elkaar zit. Maar misschien is het een goeie insteek om bij clubs langs te gaan en te vragen waarom bepaalde oud-spelers en coaches die vrij zijn, nooit worden benaderd. Ik kan dat niet beantwoorden voor clubs."

BIF All Stars

Seedorf is een van de drijvende krachten achter het team BIF All Stars, waarbij BIF staat voor Black Impact Foundation. Zaterdag speelt het team in het Olympisch Stadion in Amsterdam tegenover de Ajax Legends. Enkele BIF-klanten zijn Didier Drogba, Claude Makélélé en Christian Karembeu. Seedorf liet zien het spelletje nog altijd niet verleerd te zijn: