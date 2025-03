Clublegende kraakt portret af met krenkende woorden, kunstenaar slaat terug: 'Stront in de ogen'

Bram van Polen ligt overhoop met de kunstenaar die een portret heeft geschilderd van de ex-voetballer. Het kunstwerkje hangt in het stadion van PEC Zwolle. "Het lijkt wel alsof ik een soort van beroerte heb gehad", oordeelt de verdediger die 454 duels speelde voor de club.

Van Polen gaf zijn vernietigende oordeel donderdag bij ESPN. "Heb je die van mij gezien?", zo begon hij. "Die is nog veel erger dan die van Arne Slot."

Het portret van Van Polen is gemaakt door Henk Heideveld, in 2009, bij de opening van het stadion. De kunstenaar is verbaasd over de afkeer van de oud-speler. "Bram vond hem juist heel mooi, toen ik hem klaar had", zegt de schilder tegen het Algemeen Dagblad. "Schitterend, zelfs. RTV Oost heeft nog beelden van die onthulling. Hij straalde toen echt van oor tot oor."

Stront

Heideveld is gekrkenkt door de woorden van Van Polen. "Om het zo af te kraken, dan denk ik echt: wat bezielt zo’n man? Ik zei al: volgens mij heeft Bram stront in de ogen. Of netter gezegd: het lijkt wel of hij nog steeds de modder van het verdedigen in zijn ogen heeft. Maar goed, ik moet me ook inhouden, zorgen dat ik me niet laat gaan."

Arne Slot

Arne Slot, de huidige trainer van Liverpool, had ook wat aanmerkingen op het portret dat van hem was opgehangen in het PEC-stadion. Hij verzocht de kunstenaar vriendelijk om het nog een keer te proberen. Van Polen kan die service vergeten, kondigt Heideveld alvast aan.

"Een nieuwe? Hij? Absoluut niet! Ik vond dat Arne gelijk had. Dat kon inderdaad beter en mooier. Maar deze is heel mooi. Dat zegt ook iedereen. Sterker, dat schilderij van Bram had ik juist heel actueel geschilderd, in soort van vierkantjes. Joh, daar heb ik ook nog eens keihard aan gewerkt."

Netjes

Van Polen gaf weer een reactie op de woorden van de kunstenaar. "Dat was niet netjes van mij", zo blikt hij terug op zijn opmerking over de tita. ",Alleen, heel tevreden ben ik er niet mee. Maar goed, dat ziet iedereen denk ik wel."