Corinthians neemt onverbiddelijk besluit na kritiek van sterspeler Memphis Depay

Corinthians en trainer Ramon Diaz zijn officieel uit elkaar gegaan. De Braziliaanse club nam dit besluit na de slechte start in de Braziliaanse competitie. Eerder liet Memphis Depay zich ook al negatief uit over het spel van zijn team.

Corinthians ging woensdagavond onderuit tegen Fluminense en na afloop van de wedstrijd werd Memphis gevraagd naar de slechte vorm van zijn team. "Ik denk dat we veel wedstrijden verliezen omdat we de details van het speelplan niet kennen", vertelde Memphis tegenover de Braziliaanse media na het 2-0 verlies van Corinthians. "Tactisch gezien, als we de bal verliezen. Het bestuderen van het spel is een onderdeel van wat ik in elke wedstrijd doe. Als je kijkt naar hoe we soms gepositioneerd zijn, hoe open het team ligt, hoe er tussen de linies soms wel 50 meter ruimte tussen ons is, dan is dat in mijn ogen geen voetbal."

Volgens Memphis moet zijn ploeg weer met beide benen op de grond komen na eerdere successen. "Als je denkt dat we het beste team ter wereld zijn omdat we het Paulista hebben gewonnen, dan is dat niet zo. Wij moeten verbeteren. Hoe verbeteren wij? Ik denk dat we kritisch moeten kijken naar wat er in de club gebeurt en wat we beter kunnen doen tijdens de wedstrijden. Als je kijkt naar hoe we spelen, denk ik dat we nog veel werk te verzetten hebben wat betreft de structuur. Dat zijn de spelers, de staf en de mensen die de leiding hebben in de club."

'Ik heb mijn twijfels'

Memphis voegde ten slotte nog toe dat hij 'zijn twijfels heeft' over het huidige Corinthians. In de laatste vier competitiewedstrijden won de club één keer, werd er even vaak gelijkgespeeld en werd er twee keer verloren. Ook in de CONMEBOL Sudamericana was de start met een remise en een verliespartij niet goed. Corinthians staat veertiende in de Braziliaanse Série A en dat heeft coach Diaz nu zijn kop gekost.

De komende duels zal Orlando Ribeiro, trainer van de beloften van Corinthians, de honeurs waarnemen. Volgens Braziliaanse media heeft de club wel een topkandidaat voor de opvolging van Diaz. Dorival Júnior, de onlangs ontslagen bondscoach van het Braziliaanse elftal, moet de nieuwe trainer van Memphis worden.