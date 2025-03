Cristiano Ronaldo slaat terug na kritiek: 'Kijk me dan in mijn ogen aan als je iets vraagt'

Cristiano Ronaldo is niet gediend van de kritiek die Portugese journalisten hebben geuit op de nationale ploeg. Portugal verloor het heenduel tegen Denemarken met 1-0, maar volgens de 40-jarige aanvaller is er totaal geen reden voor paniek.

"Het voelt alsof er veel negativiteit heerst rond het Portugese nationale team", zegt Ronaldo met een serieuze toon op de persconferentie in aanloop naar de return. Portugal neemt het zondag om 20.45 uur tegen Denemarken op in eigen land. "Ik heb wat persconferenties gezien de afgelopen dagen, en dat beviel me niet."

"Ik vond het niet leuk. Eerlijk, sommige vragen die jullie gesteld hebben zijn respectloos geweest. Als je antwoorden van mij wil, kijk me dan in mijn ogen aan als je iets vraagt", daagt Ronaldo de aanwezige journalisten uit om hem alsnog een vraag te stellen.

Bondscoach in de bres

Ook bondscoach Roberto Martinez verdedigde zijn aanvoerder. "Als Ronaldo scoort, zeggen jullie dat hij de belangrijkste spelers in de ploeg is. Maar als hij niet scoort, zeggen jullie dat hij ouder wordt. Dat is geen eerlijk oordeel." Ronaldo speelde al 217 interlands voor zijn land, waarin hij 135 keer scoorde.

De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar is nog altijd op dreef. In de Saoedische competitie was hij dit seizoen negentien keer trefzeker in 24 wedstrijden. En in de laatste vijf Nations League-wedstrijden (zonder de pot tegen Denemarken meegerekend) schoot Ronaldo ook vijf keer raak namens Portugal. Zijn grote doel is om duizend treffers te maken in zijn gehele carrière. De teller staat momenteel op 928.

