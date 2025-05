Cultheld van NAC legt zelf deel van transfersom bij om droomtransfer naar Japan te maken

Aanvoerder Jan Van den Bergh gaat NAC verlaten, zo meldt de club via de officiële kanalen. De verdediger wilde heel graag naar Japan en de Bredase club heeft nu een akkoord bereikt met Júbilo Iwata.

De 30-jarige aanvoerder, die nog tot de zomer van 2026 onder contract stond, had bij de nummer 15 van de Eredivisie het verzoek ingediend om naar Japan te mogen vertrekken. Júbilo Iwata, de nieuwe club van Van Den Bergh, komt uit op het tweede niveau van Japan.

'Ik ben NAC heel dankbaar'

"Er is geen twijfel mogelijk dat mijn voetbalhart in Breda ligt, maar dit lucratieve voetbalavontuur voor mij en mijn familie kon ik niet laten schieten" zei Van den Bergh op de clubsite. "Ik ben NAC en haar supporters waanzinnig dankbaar voor twee fantastische jaren met kostbare herinneringen. Dit is zeker geen vaarwel, maar een tot ziens."

Peter Maas, directeur van NAC, vertelt op de clubwebsite dat de clubleiding geprobeerd heeft om het contract van Van Den Bergh te verlengen. "Jan heeft in de laatste twee seizoenen bij NAC op specifieke wijze bijgedragen aan de sportieve wederopbouw van de club. Ondanks dat NAC verschillende pogingen heeft ondernomen om het contract met Jan te verlengen, heeft hij bij ons aangegeven vol te willen gaan voor een lucratief avontuur in Japan. Wij danken hem daarvoor en gunnen het hem mede daarom om op deze leeftijd zijn persoonlijke dromen na te jagen."

Voor altijd één van ons 💛🖤



Veel succes in Japan, Jan!#NACpraat pic.twitter.com/JvGNYd7hSO — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) May 30, 2025

Eigen inbreng

NAC meldt dat de club een transferbedrag en een pakket aan bonusafspraken ontvangt. Ook bekostigt Van den Bergh zelf een deel van de vergoeding richting de club uit Breda. De Belg speelde 73 wedstrijden voor NAC en maakte acht doelpunten.