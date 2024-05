De Graafschap-fans leggen duel met ADO Den Haag opzettelijk stil vanwege medisch noodgeval op tribune

Het duel tussen De Graafschap en ADO Den Haag in de play-offs werd dinsdag tijdelijk gestaakt na een bijzondere actie van de fans van de Superboeren. Scheidsrechter Marc Nagtegaal legde het spel enkele minuten stil vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Toen hij het duel wilde hervatten, grepen de supporters in.

Na ruim tien minuten in de tweede helft legde de scheidsrechter het duel tussen De Graafschap en ADO Den Haag bij een 1-1 stand tijdelijk stil. Dat kwam doordat er een supporter op de tribune onwel was geworden. Hij moest door de hulpdiensten geholpen worden en het leek Nagtegaal geen goed idee om ondertussen verder te spelen. Na overleg met de mensen langs de kant besloot hij enkele minuten later het spel te hervatten, maar dat viel niet goed bij de fans.

Protest van de supporters

Toen Nagtegaal de bal richting de keeper van ADO gooide om het duel te hervatten, gooiden de fans van De Graafschap massaal bekertjes op het veld uit protest. Zij waren het niet eens met de beslissing om verder te spelen en zorgden er op deze manier voor dat het duel gestaakt moest worden. Nagtegaal stuurde de spelers dan ook meteen naar binnen.

Enkele minuten later werd de man op een brancard afgevoerd en dus konden de spelers daarna wel weer terugkeren op het veld. Scheidsrechter Nagtegaal gaf bij ESPN nog een korte update over wat er precies aan de hand was: "De man is bij kennis en heeft het stadion verlaten, dus we hebben groen licht om verder te spelen."