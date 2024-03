Dean Huijsen 'voelt zich echt Spaans' en is blij met zijn keuze voor het nationale elftal

De in Amsterdam geboren Dean Huijsen besloot in februari om uit te komen voor het Spaanse nationale elftal. Als kind verhuisde de verdediger van AS Roma naar Málaga waar hij opgroeide.

"Ik breng hier veel tijd door en voel me altijd verbonden met Málaga. De zomer spendeerde ik in Marbella. Ik kan me goed identificeren als Spanjaard", aldus de 18-jarige Huijsen in Marca. "Ik voel me echt heel erg Spaans en ben blij om deel uit te maken van dit nationale team." Hij voelt zich goed over het team en hoopt ooit een titel te kunnen winnen met Spanje.

"Ik ben jong, maar op een dag zie ik mezelf daar wel staan. Ik ben achttien jaar oud en heb nog een lange weg te gaan, maar ik werk er elke dag voor."

Overstap naar Italië

Ondanks interesse van Spaanse clubs als Real Madrid en FC Barcelona besloot de voetballer toch de stap naar de Serie A te maken. Hij kwam eerst bij de jeugd en later in het eerste van Juventus die hem dit seizoen aan Roma verhuurt. "Op dat moment geloofde ik dat ik in Italië meer kon leren. Het gevoel voor de bal had ik al, maar in de duels met de aanvallers en het tactische aspect had ik nog veel te leren. De Serie A gaf mij de dingen die me beter maakten, ook al moet ik nog steeds veel leren."

Huijsen geeft aan Spanje wel te missen nu hij in Italië voetbalt. Bijvoorbeeld het Spaanse eten. "Ik neem altijd nootjes mee uit de Spaanse supermarkt om in Rome te eten", vertelt de voetballer lachend.