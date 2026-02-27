PSV-trainer Peter Bosz moest de afgelopen weken regelmatig schuiven met zijn opstelling, maar voor het duel met Heracles Almelo beschikt hij weer over het overgrote deel van zijn selectie. Sportnieuws.nl zet de blessuregevallen bij PSV overzichtelijk op een rij.

De ongenaakbare koploper kampt dit seizoen al met een overvolle ziekenboeg. Zo ontbreken Ruben van Bommel en Alassane Pléa al sinds de openingsfase van de competitie. Enkele weken geleden voegde ook Guus Til zich bij dat rijtje. De gelegenheidsspits was maandenlang de enige optie in de punt van de aanval, maar nu Myron Boadu en Ricardo Pepi weer fit zijn, is hij zelf geblesseerd geraakt. Naar verwachting staat hij nog geruime tijd aan de kant.

Salah-Eddine wéér niet fit

In de achterhoede moet Bosz het in ieder geval stellen zonder Anass Salah-Eddine. De Marokkaanse vleugelverdediger worstelt sinds zijn terugkeer van de Afrika Cup met zijn fitheid en viel tegen Newcastle United al vroeg geblesseerd uit. Sinds halverwege januari kwam hij alleen vorige week tegen SC Heerenveen in actie, toen hij een kwartier mocht invallen. Bosz benadrukt dat het 'geen ernstige blessure is', maar dat Salah-Eddine simpelweg rust nodig heeft.

Speler Blessure Uit de roulatie sinds Alassane Plea Kraakbeen schade 18 augustus 2025 Ruben van Bommel Knieblessure 22 september 2025 Nick Olij Liesblessure 6 februari 2026 Guus Til Onbekende blessure 17 februari 2026

Heracles Almelo - PSV

Voor PSV gaat in Almelo de jacht op de vroegste landstitel ooit verder. De Eindhovenaren staan veertien punten boven naaste belager Feyenoord en stevenen af op het derde kampioenschap op rij. Voorlopig lijkt PSV definitief kampioen te kunnen worden op 11 april tegen Sparta. Voor Heracles Almelo is de situatie 180 graden anders. Voor de hekkensluiter van de Eredivisie wordt het nog een hels karwei om de rode lantaarn over te dragen.

