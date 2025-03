Dit is de definitieve Oranje-selectie van Ronald Koeman voor de Nations League-duels met Spanje

Ronald Koeman heeft zijn selectie voor de Nations League-duels met Spanje bekendgemaakt. Memphis Depay keert daarbij officieel terug in de selectie. Stefan de Vrij en Nathan Aké zitten niet bij de definitieve selectie van Oranje.

Nederland speelt in de kwartfinales van de Nations League tegen Europees kampioen Spanje. De ploeg van trainer Luis de la Fuente pakte op het toernooi in Duitsland de titel. De Nations League-kwartfinale is niet alleen cruciaal voor de winst van het toernooi, ook de mogelijke kwalificatieroute voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt door die zege bepaald.

Loting kwalificatie WK 2026: Nederland is beter uit bij verlies tegen Spanje in Nations League In Zürich (Zwitserland) is de loting van de Europese kwalificatiereeks voor het WK 2026 verricht. Nederland kent de precieze tegenstanders nog niet, maar wel welke landen het mogelijk treft.

Als Oranje de kwartfinale wint van Spanje, dan komt de ploeg van Koeman in de kwalificatiepoule met Turkije, Georgië en Bulgarije. Gaat Oranje ten onder tegen de sterke Spanjaarden, dan wacht een groep met Polen, Finland, Litouwen en Malta.

Memphis Depay

Memphis Depay is officieel terug in de selectie van het Nederlands elftal. De aanvaller van Corinthians zat sinds het EK in Duitsland niet meer bij de groep, vanwege een gebrek aan speeltijd. Bondscoach Koeman bezocht hem onlangs in Brazilië om te kijken hoe de Nederlander daar leeft en speelt.

Tranen bij stokoude mevrouw (98) na speciaal moment met Memphis Depay: 'Bedankt God' Een stokoude fan van Corinthians zag haar grote droom in vervulling gaan. De 98-jarige mevrouw Magnolia ging voor het eerst naar het stadion én ontmoette haar grote idool: Oranje-international Memphis Depay.

Daardoor heeft de trainer Memphis toch weer opgenomen in de selectie van Oranje. De spits is nog zes doelpunten verwijderd van het evenaren van Robin van Persie als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

Geen De Vrij en Aké

Ten opzichte van de voorselectie ontbreken Stefan de Vrij (Internazionale) en Nathan Aké (Manchester City) wegens blessures. Matthijs de Ligt van Manchester United is opgeroepen als vervanger.

Definitieve selectie Oranje

Keepers: Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam) en Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion



Verdedigers: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United) en Jurriën Timber (Arsenal)



Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig) en Kenneth Taylor (Ajax)



Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV) en Donyell Malen (Aston Villa)

Spaanse selectie

Ook de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft de selectie bekendgemaakt voor de duels met Oranje. Daarbij is Raul Asencio de meest opvallende naam. De jonge verdediger van Real Madrid debuteert in de selectie van de Spanjaarden. EK-uitblinkers Nico Williams en Lamine Yamal zitten ook bij de selectie van de Spanjaarden, net als routinier en topspits Alvaro Morata die tegenwoordig bij Galatasaray speelt.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Lista de convocados para los cuartos de final de la #UEFANationsLeague.



La Selección Española se enfrenta a Países Bajos a doble partido los días 20 y 23 de marzo de 2025.



ℹ️ https://t.co/GvZ5rs7bS2#VamosEspaña pic.twitter.com/mOVZ0Jcgpu — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 14, 2025

