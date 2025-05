Dit is waarom FC Utrecht, Ajax, Heerenveen en Almere City dit weekend niet spelen in de Eredivisie

Speelronde 31 in de Eredivisie is verspreid over twee weekenden. Op zaterdag 3 en zondag 4 mei worden de laatste duels afgewerkt. Ajax heeft al gespeeld en dat betekent dat PSV punten kan inlopen.

Ajax, FC Utrecht, Heerenveen en Almere City zijn dit weekend vrij. Zij speelden namelijk tijdens Pasen, terwijl die dagen vaak exclusief is weggelegd voor de bekerfinale. Die werd óók nog gewoon gespeeld.

Feyenoord heeft Sem Steijn definitief binnen: Rotterdammers leggen recordbedrag neer voor topscorer De transfer van Sem Steijn naar Feyenoord is helemaal rond. De Rotterdamse club maakt dat donderdag bekend. De aanvallende middenvelder komt over van FC Twente en die club gaat flink wat miljoenen krijgen voor de huidige topscorer van de Eredivisie.

FC Utrecht - Ajax

Naast de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles werd ook de wedstrijd FC Utrecht - Ajax al gespeeld. Eigenlijk zou de wedstrijd gespeeld worden in het weekend van 2 tot en met 4 mei, maar de burgemeester van Utrecht beschikt vanwege onder andere Dodenherdenking dit weekend over te weinig politiekracht. Gezien het risicokarakter van het duel besloot de KNVB om het duel naar komend paasweekend te halen.

Heerenveen - Almere City

Datzelfde bezwaar had sc Heerenveen toen het thuisduel met Almere City gepland stond op maandag 5 mei tijdens Bevrijdingsdag. De Friese club vond dat geen datum waarop gevoetbald diende te worden en protesteerde bij de voetbalbond. 'Maandag 5 mei 2025 is een officiële feestdag én dit jaar is extra bijzonder omdat we dan herdenken dat Nederland 80 jaar geleden is bevrijd. Met mij zijn velen van mening dat het zeer ongepast, zelfs respectloos, is als er op deze dag een wedstrijd gespeeld wordt', schreef de burgemeester van Heerenveen begin 2025 naar de KNVB. Heerenveen - Almere City werd daarna verplaatst naar zaterdag 19 april.

PSV - Fortuna Sittard

Nu is het de beurt aan de overige clubs om speelronde 31 te spelen. PSV kan na de nederlaag van Ajax tegen Utrecht inlopen op de koploper als ze weten te winnen in het thuisduel met Fortuna Sittard. Wellicht blijft er dan nog een sprankje hoop over op het kampioenschap in Eindhoven.

De overige wedstrijden die gespeeld worden zijn: NEC - Willem II, Heracles - Feyenoord, Groningen - RKC Waalwijk, NAC - PEC Zwolle, Sparta Rotterdam - FC Twente en Go Ahead Eagles neemt het opnieuw op tegen AZ, dit keer in de competitie.

