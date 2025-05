Dit is de populaire dochter van trainer Maurice Steijn: Biba brak door dankzij vader én voetballende broer Sem

Maurice Steijn en zijn zoon Sem zijn inmiddels bekende namen in de Nederlandse voetbalwereld. Zij worden regelmatig aangemoedigd door hun familie en dat heeft ervoor gezorgd dat ook Biba, de dochter van Maurice en het zusje van Sem, in de spotlights is komen te staan.

Dat komt vooral door de aanstelling van papa Maurice in de zomer van 2023 bij Ajax. Sinds dat moment is Biba in no-time razend populair geworden. Uiteraard bij de fans van Ajax, maar ook het oog van andere voetballiefhebbers viel op de dochter van de voetbalcoach. Voor Maurice was de periode in Amsterdam niet bepaald succesvol, maar voor Biba lag dat anders.

Populairder dan broertje Sem

Op Instagram groeide haar volgersaantal enorm. In een maand tijd kwamen er liefst 20.000 volgers bij en in totaal staat de teller inmiddels op ruim 35.000. Daarmee had ze lange tijd zelfs meer volgers dan haar voetballende broertje Sem, maar sinds hij bij FC Twente de ene na de andere bal erin schiet is dat niet meer het geval. De topscorer van de Eredivisie tikt tegenwoordig de 50.000 aan.

Misschien stijgen beide volgersaantallen wel nu bekend is geworden dat Steijn junior naar Feyenoord vertrekt. De doelpuntenmachine heeft een contract getekend voor meerdere jaren in De Kuip, waar Biba vast zo nu en dan langs zal komen.

Feyenoord heeft Sem Steijn definitief binnen: Rotterdammers leggen recordbedrag neer voor topscorer De transfer van Sem Steijn naar Feyenoord is helemaal rond. De Rotterdamse club maakt dat donderdag bekend. De aanvallende middenvelder komt over van FC Twente en die club gaat flink wat miljoenen krijgen voor de huidige topscorer van de Eredivisie.

Trotse Maurice

Zelf liet vader Maurice in het RTL-programma Casa di Beau weten dat hij supertrots is op zijn dochter: "In dat hele Ajax-verhaal is zij ook in de spotlights gekomen. Ineens was ze de dochter van en verschenen er overal foto's van haar." Biba reageerde via TikTok ook op de ontwikkeling.

Genieten in de zon

Biba geniet ondertussen flink van het leven, want Steijn senior onthulde in het eerder genoemde RTL-programma dat zijn dochter, die op dat moment studente was aan de hotelschool, vijf maanden op Curaçao door zou gaan brengen. De voetbaltrainer had daar gemengde gevoelens bij: " Voor haar heerlijk, voor ons minder. We zijn een heel hecht gezin."

Daar heeft ze het goed naar haar zin gehad, zo blijkt uit de plaatjes die ze deelde tijdens haar periode op Curaçao. Ook na haar tijd op het eiland moet Maurice zijn dochter nog weleens missen. Ze blijft er namelijk op uit trekken. Zo bracht ze afgelopen zomer met een aantal vriendinnen een bezoekje aan het Spaanse eiland Mallorca.

Influencer

De dochter van de huidige Sparta-trainer maakt handig gebruik van haar toegenomen bekendheid. Ze zou een tijdlang aangesloten zijn geweest bij een modellenbureau en ook op haar sociale media is te zien dat ze regelmatig bepaalde producten aanprijst.