FC Twente staat aan de vooravond van een seizoen vol onzekerheid en stevige uitdagingen. De droom van Europees voetbal lijkt verder weg dan ooit, nu topscorer Sem Steijn en leider Michal Sadilek zijn vertrokken en de gewenste aanvallende versterking uitblijft. Blijft het bij ambitie of dreigt de grijze middenmoot voor de Tukkers? Sportnieuws.nl-voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink analyseert de situatie.

Na een moeizaam vorig seizoen waarin FC Twente niet verder kwam dan een teleurstellende zesde plek, moeten de Tukkers nu voor het eerst in jaren Europees voetbal laten schieten. Dat zet de club direct op achterstand: dragende krachten Steijn, goed voor bijna de helft van alle doelpunten, en leider Sadilek namen afscheid, waardoor er een flinke kwaliteitsinjectie nodig is om opnieuw aan te haken bij de subtop. Bovendien is het nog maar de vraag of Michel Vlap bij FC Twente blijft.

Zorgen om doelpuntencrisis

Hoewel directeur Jan Streuer snel schakelde en in de defensie sterke namen als Stav Lemkin en Robin Pröpper wist aan te trekken, zijn de zorgen voorin groot. De huidige buitenspelers, Daan Rots, Mitchell van Bergen, Naci Ünüvar, Taylor Booth en Sayf Ltaief, zorgden afgelopen seizoen voor slechts zeven goals en lijken komend seizoen wéér de kans te krijgen.

Trainer Joseph Oosting verlangt nadrukkelijk naar een 'kanon' zoals hij het zelf verwoordde, want zonder serieuze doelpuntenmaker dreigt Twente wederom het onderspit te delven tegen AZ en FC Utrecht, clubs die overduidelijk over meer individuele klasse beschikken. Voor een club met de ambities van FC Twente is het onacceptabel dat buitenspelers als Van Bergen, Ltaief en Rots zonder rendement mogen blijven aanmodderen. Het is dus aan technisch directeur Streuer om daadwerkelijk dringend met een 'kanon' te komen.

Zesde plek het maximaal haalbare

Als de selectie op deze manier blijft zoals hij nu is, lijkt een nieuwe zesde plaats het hoogst haalbare. Wil FC Twente zich mengen in de strijd om Europees voetbal, dan zullen er in de voorhoede snel absolute versterkingen moeten komen. Tot die tijd lijken de Tukkers veroordeeld tot een bijrol in de subtop.

